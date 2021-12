Explosão de meteoro ocasionou clarão nos céus do Pará; veja as imagens

Imagens de um meteoro explodindo nos céus de várias cidades paraenses foram registradas pelo portal Clima Tempo. Divulgadas nesta terça-feira (28), as imagens mostram o momento que o fenômeno óptico ocorreu na noite do último domingo (26). Veja as imagens:

Nas redes sociais, moradores de cidades do Pará especularam sobre a causa do clarão e muitas versões surgiram. Alguns afirmam que foi um acidente aéreo de um avião que seguia para Santarém, no oeste do Pará. De acordo com as mensagens, de autoria desconhecida, a aeronave chegou a ser vista por populares e estaria pegando fogo em uma localidade próxima ao município de Porto de Moz, sudoeste do estado.

Foto do meteoro em cidades do Pará (Reprodução Clima Tempo)

Outro áudio também relata o que poderia ter acontecido: "Foi tipo como tivesse caído alguma coisa, explodido alguma coisa, próximo de casa. Fui informada que foi só uma claridade bem forte, perto de casa na Ponta Grande. O que fui informada foi isso, que não foi avião não, mas nada confirmado", dizia uma pessoa ainda não identificada.

A meteorologista, Carol Castro, formada pela Ufopa em Ciências Atmosféricas com especialidade em climatologia e agrometeorologia, informou ainda ontem (27) à reportagem, que a velocidade da luz que se aproxima na imagem é lenta para um raio. "Às vezes os meteoros se destroem por entrar em contato com a atmosfera. Pela cor da luz que é esverdeada, as características são de composição química de magnésio, comum em meteoro”, explicou.