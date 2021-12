MISTÉRIO: Clarão no céu assusta moradores de cidade no Pará

Moradores de cidades de Porto de Moz, no Pará, foram surpreendidos por um forte clarão seguido de um estrondo que cortou o céu na noite deste domingo (26). Câmeras de segurança registraram o momento. Em vídeo, é possível ver que, por volta de 19h14, uma forte luz aparece no céu. Há semelhança com o clarão provocado por um relâmpago.

Nas redes sociais, moradores especularam sobre a causa do clarão e muitas versões surgiram. Alguns afirmam que foi um acidente aéreo de um avião que seguia para Santarém, no oeste do Pará. De acordo com as mensagens, de autoria desconhecida, a aeronave chegou a ser vista por populares e estaria pegando fogo em uma localidade próxima ao município de Porto de Moz, sudoeste do estado.



"Eu queria avisar que a minha mãe, do interior do rio Acaí, Nossa Senhora Aparecida, mandou uma mensagem dizendo que eles estão suspeitando que caiu um avião agorinha lá perto. Eles viram ele pegando fogo voando baixinho, aí ela disse que explodiu lá perto, que tremeu tudo a vila", relata um dos áudios.

Outro áudio também relata o que poderia ter acontecido: "Foi tipo como tivesse caído alguma coisa, explodido alguma coisa, próximo de casa. Fui informada que foi só uma claridade bem forte, perto de casa na Ponta Grande. O que fui informada foi isso, que não foi avião não, mas nada confirmado", dizia uma pessoa ainda não identificada.

Apesar das especulações, o motivo do clarão no céu que intrigou os moradores ainda não foi esclarecido. A Redação Integrada de O Liberal, solicitou um posicionamento da companhia aérea Gol, que seria a responsável pela suposta aeronave, mas a companhia informou que não registrou nenhuma ocorrência envolvendo um avião da empresa, já que não houve voos para Santarém na noite deste domingo.

Matéria em andamento, acompanhe!