'Expedição Oeste II' leva serviços de cidadania a municípios do Pará

O programa Balcão de Direitos, da Defensoria Pública do Pará, está realizando até o dia 9 de maio, mais uma edição da Expedição Oeste II, uma ação de cidadania que percorre a região Oeste do Estado. Uma equipe de defensores e servidores da DPE está a bordo de um navio desde o dia 11 de abril levando direitos e serviços de cidadania gratuitos à população dos municípios de Almeirim, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Terra Santa, Curuá, e Porto de Moz.

Além dos serviços de emissão de RG, 2ª via de certidões de óbito e nascimento, carteira de trabalho digital, CPF e orientação jurídica, por meio da parceria com o programa “Pai Legal”, a DPE vai realizar o reconhecimento de paternidade voluntário, também gratuitamente.

A expectativa da DPE é realizar 27 dias de expedição, passando por oito municípios paraenses e levando atendimentos para mais de 30 mil cidadãos. O projeto que nasceu em 2020 teve duração de 20 dias em sua primeira edição, chegando à marca de mais de 26 mil atendimentos em 7 municípios paraenses.

A defensora pública Jackeline Loureiro, da regional de Castanhal, avalia o projeto como eficiente para atender a realidade peculiar e alta demanda do nosso estado. “Só quem trabalha e conhece o nosso estado, tem noção da importância de ações realizadas nesses municípios de acesso tão dificultoso. E levar esses serviços através do transporte fluvial e demonstrar que de fato a Defensoria Pública do Estado do Pará, é do Pará”, afirma a defensora.

Confira o itinerário da Expedição Oeste II

15/04 - Porto de Moz

17 e 18/04 - Almerim

20, 21 22/04 - Prainha (Santa Maria do Uruará)

24 e 25/04 - Monte Alegre

27 e 28/04 - Alenquer

30/04 e 01/05 - Curuá

03 e 04/05 - Óbidos

06 e 07/05 -Terra Santa

