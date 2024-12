Estudantes do Marajó criam aplicativo para crianças com autismo e vão a evento nos EUA

Estudantes da rede pública estadual de Soure, município da ilha do Marajó, vão representar a região Norte na "Brazil Conference at Harvard & MIT", evento internacional que cientistas, tecnólogos, empreendedores, artistas, líderes comunitários e profissionais da rede pública, cujas iniciativas promovem o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a inovação.

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Stella Maris será representada na conferência nos EUA por quatro estudantes, selecionados após vencerem o “Desafio Tack”, uma competição cultural e empreendedora para alunos do Ensino Médio de escolas públicas.

A Brazil Conference at Harvard & MIT será em Boston, nos EUA, em abril de 2025. Os alunos paraenses desenvolveram um aplicativo direcionado às crianças, de 5 a 12 anos, com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o “MY TEA”. Dentro do aplicativo existem diversas funções, como jogos para desenvolver a fala, um gestor de rotinas, um sistema de facilitação ao acesso de profissionais especializados, como psicólogos, fonoaudiólogos, cabeleireiros e outros.

VEJA MAIS

Alunos criaram Aplicativo inclusivo

“É uma honra estar representando a região Norte. A gente participou das etapas regional e nacional e superamos todas as duas com perseverança. Nosso objetivo, com o aplicativo, é oferecer um ambiente interativo e inclusivo para o desenvolvimento das crianças com autismo", afirmou a estudante Ana Beatriz Saldanha, da 2ª série do Ensino Médio, da escola Stella Maris.

A aluna disse que "o app também conta com jogos de interação visual e tátil, músicas, historinhas e atividades que estimulam o aprendizado das crianças. Ao final de cada jogo, as crianças ganham moedinhas que podem ser trocadas por itens de personalização, como roupas para o avatar ou ajuste no design do aplicativo, tornando a experiência ainda mais envolvente.

Outro destaque do MY TEA é o gestor de rotina, onde os pais podem configurar tarefas diárias para os seus filhos. Cada tarefa cumprida resulta em mais moedinhas, incentivando as crianças a cumprir suas responsabilidades com prazer”, disse Ana Beatriz Saldanha.

Para o estudante Yuri Vinícius, da 1ª série do Ensino Médio, que, pela primeira vez, fará uma viagem para fora do Brasil, a conquista é um sonho que se torna realidade. “O aplicativo procura melhorar a qualidade de vida das crianças com TEA e a minha experiência está sendo positiva com isso".

'Estou feliz por trazer esse reconhecimento à escola', diz aluno Yuri Vinícius

O aluno Yuri Vinícius disse que gostou da experiência do trabalho em equipe. "Foi muito legal ter trabalhado nesse projeto ao lado de pessoas que eu já considero meus amigos e ver que a nossa equipe foi selecionada dentre várias equipes do Brasil inteiro para receber essa oportunidade, é gratificante, eu fico feliz por trazer esse reconhecimento para a minha escola e para a minha cidade. É a primeira vez que eu vou viajar para fora do país, acredito que meus colegas de equipe também. Às vezes, as pessoas na vida inteira não têm essa oportunidade, e é um sonho que está sendo realizado tanto meu quanto dos meus parceiros. Eu espero que dê tudo certo e a gente consiga aproveitar bastante e lembrar desse momento que vai marcar nossas vidas”.

Orientados pelo professor de Língua Portuguesa, José Fernando Santos, a equipe “Nortack” participou de duas etapas: a primeira foi a seletiva por regiões do Brasil; e a segunda foi entre 10 equipes somente da região Norte. Além de Ana Beatriz e Yuri Vinicius, a equipe é composta pelos estudantes Jorge Aruã Machado Nakabayashi, da 1ª série; Maria de Lourdes dos Passos Pereira, da 1ª série.

Os participantes, juntamente com o professor mentor, José Fernando, foram premiados com as passagens e hospedagens para participarem da conferência nos EUA. De acordo com o professor, Fernando Santos, a seleção reflete o potencial criativo e inovador dos jovens marajoaras.

'Uma alegria ter meus alunos estão entre os melhores', diz professor José Fernando

“Fomos a equipe vencedora da 7ª edição do Desafio Tack, um evento importante que é uma plataforma de transformação onde jovens de escolas públicas têm a oportunidade de desenvolver ideias inovadoras e transformar em soluções práticas. Durante essa jornada a nossa equipe enfrentou inúmeros desafios, mas trabalhamos unidos e nos fortalecemos a cada etapa. A escolha de trabalhar com crianças com TEA foi pensada por todos nós e tudo deu certinho. Foi um prazer trabalhar com essa equipe e eu estou em êxtase de tanta alegria. Quando surgiu a oportunidade de ser professor mentor da equipe, eu aceitei de imediato o desafio. Para mim, enquanto professor, é uma alegria imensa saber que meus alunos poderiam estar entre os melhores, isso é louvável. A conquista da nossa equipe é um marco para a educação do Marajó e reflete o potencial criativo e inovador dos nossos jovens e que, com esforço e determinação, eles podem ir mais longe”, enfatizou o educador.

O Desafio Tack propõe um desafio cultural empreendedor para jovens do ensino médio de escolas públicas, baseado na metodologia do programa Innovation Camp, da ONG Junior Achievement – maior organização de empreendedorismo jovem do mundo. O programa, realizado em três dias no formato on-line, é elaborado para que as equipes possam encontrar soluções inovadoras utilizando as ferramentas do Design Thinking para conciliar elementos como inclusão, cultura e tecnologia na resolução de um problema proposto.

A professora de Biologia e Educação Ambiental, Carla Lobato, foi quem incentivou a participação dos estudantes na competição e fez a inscrição da equipe “Nortack” no Desafio Tack. Ela comentou que a comunidade escolar está feliz com o feito. “Além da equipe vencedora, nós tínhamos mais duas equipes concorrendo ao desafio na nossa escola. Estamos vivendo um momento de êxtase e de extrema alegria ao ver o quão importante a educação é para esses jovens", destacou a professora.

"Esse feito mostra ainda mais para eles que estudar é um fator primordial para a gente realizar sonhos. Eles estão felizes da vida e a gente espera que, nos próximos anos, outros alunos da nossa escola se inscrevam e participem do evento, que foi muito rico. Nós aprendemos muita coisa, nós tivemos três dias de aulas aprendendo sobre tecnologia, inovação, cultura, inclusão e no terceiro dia que a gente estava no encontro, a gente já teve que criar uma proposta de aplicativo. Estamos extremamente felizes com tudo isso e esperamos que os estudantes cresçam ainda mais futuramente nos seus aprendizados, na escola e mostrem que a escola pública é uma escola de qualidade, com profissionais competentes”, enfatizou a professora Carla Lobato.

Conferência internacional - A Brazil Conference at Harvard & MIT é um evento anual realizado desde 2015 pela comunidade brasileira de estudantes na região de Boston. O conceito surgiu, no ano de 2014, quando estudantes brasileiros de graduação fundaram um pequeno evento para celebrar os 30 anos de democracia no Brasil, mas logo ganhou destaque na imprensa, sendo apelidado de "Davos Brasileira". Desde então, o encontro busca atrair cada vez mais atenção global para o Brasil, impulsionar o desenvolvimento do país por meio da inovação, discussões impactantes e colaboração.