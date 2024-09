Governo do Pará valoriza desempenho de estudantes e entrega Bora Estudar no Marajó

O governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), realizou, na segunda (23) e terça-feira (24), a entrega de cheques do Programa Bora Estudar nos municípios de Soure e Salvaterra, na região do Marajó. A iniciativa reconhece a dedicação dos estudantes estaduais que se destacam com notas a partir de 900 na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou que apresentam o melhor desempenho em sala de aula.

Durante as cerimônias, foram entregues um total de 117 cheques, cada um no valor de R$ 10 mil em material de construção, sendo 85 cheques em Soure e 32 em Salvaterra. Além da valorização do desempenho do estudante, a bonificação representa também a oportunidade para as famílias realizarem o sonho de morarem em um lugar mais confortável, e isso é conquistado como um resultado direto da dedicação dos jovens aos estudos.

Gabriele Melo é estudante da 3ª série do ensino médio da Escola Estadual Salomão Matos, localizada em Salvaterra. Emocionada, ela se diz muito agradecida pela oportunidade e pelo incentivo recebido através do Programa Bora Estudar. “É gratificante demais estar aqui nesse momento recebendo esta premiação e estou muito feliz. Agradeço aos meus pais pelo incentivo e por nunca terem deixado eu desistir. Gostaria de incentivar todos os estudantes a se dedicarem aos estudos, porque no próximo ano também podem ganhar”, comentou a estudante.

Arthur Tavares, dirigente da Diretora Regional de Ensino (DRE) de Cachoeira do Arari, explica que a agenda de entregas do benefício continua nesta semana, com mais 102 cheques para estudantes da região. "Na quinta-feira, dia 26, vamos entregar em Cachoeira do Arari e Santa Cruz do Arari. Tem sido um momento muito bonito, é visível no olhar dos nossos estudantes, na família, a alegria de estarem recebendo essa grande bonificação. Estou muito alegre de estar fazendo parte disso, desse momento tão importante na vida de nossos estudantes, que a gente está vivenciando", disse o dirigente.

Bora Estudar

Trata-se do maior programa de reconhecimento de desempenho escolar para estudantes da rede estadual. Ele oferece aos melhores alunos um incentivo no valor de R$ 10 mil por intermédio do "Cartão Sua Casa", que pode ser utilizado na aquisição de materiais de construção para reforma e ampliação de residências, uma parceria entre a Seduc e a Companhia de Estado de Habitação (Cohab). Isso demonstra o compromisso do Governo do Pará em valorizar a educação e incentivar os estudantes a continuarem se esforçando, contribuindo também para a melhoria da qualidade de vida das famílias.