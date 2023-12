Estudante e professor de Castanhal vencem premiação nacional de incentivo à leitura

A estudante Rebeca Soares, de 10 anos, da Escola Professora Georgina Rocha Nascimento, e o professor Jhonata Silva, da Escola Francisco Espinheiro Gomes, ambos de Castanhal, foram vencedores da premiação nacional “Jornada Sabiá de Leitura”, que iniciou ainda em março de 2023 e finalizou na última sexta-feira (8) com a divulgação do resultado dos finalistas por meio de uma transmissão ao vivo. A iniciativa é um programa nacional que contempla a integração entre escola-alunos-família para fortalecer o vínculo da criança com a leitura.



Rebeca Soares foi a vencedora da categoria ilustração, recebendo um notebook como premiação. Sob a orientação da professora Simone de Oliveira Uchôa, a jovem também foi finalista na categoria poesia. Já o professor Jhonata Silva, docente da Escola Francisco Espinheiro Gomes, também foi premiado com um notebook. A premiação é resultado da participação nas atividades online oferecidas pela plataforma e o envio de um portfólio, relatando sobre a experiência dele e dos alunos durante a jornada.

Conquista

Para a professora Simone de Oliveira, que orientou Rebeca, chegar até esse ponto é. “Foi muito bom participar do concurso nacional jornada sabiá de leitura, acompanhei cada avanço de etapa com muita emoção e alegria. Nossa aluna foi uma das vencedoras, nosso Estado do Pará foi representado, especialmente a nossa cidade de Castanhal. Foi um presente grandioso para mim”, relata a professora.

O pai de Rebeca, Marcos Paulo Soares, de 44, diz que ficou orgulhoso com a conquista da filha. Ele conta que Rebeca não esperava ser premiada. "Mesmo assim, recebi a mensagem da professora informando o horário que seria anunciado os vencedores por categoria, então esperei para terminar a live, depois que acabou, foi então que abri o vídeo e fui procurando a parte em que estavam falando da categoria Ilustração, ansioso para ver quem seria o(a) ganhador", detalha.



"Quando eu vi o anúncio dizendo que foi Rebeca, chamei minha esposa e a minha filha para elas verem e se alegrarem também. Até demorou um pouco para cair a ficha, mas comemoramos e depois, minha esposa gravou um vídeo e divulgou pelas redes sociais, para compartilhar a notícia entre os amigos", disse Marcos.

Emoção

O professor Jhonata Silva conta que estar entre os finalistas da ação é uma emoção muito grande e frisa que a inscrição no projeto foi incentivada pela secretaria de Educação de Castanhal. Para ele, é uma honra ter sido um dos professores destaques. “Só o fato de termos três finalistas no município de Castanhal, já é de extrema alegria. E ao final, coroar com a premiação é algo inexplicável. Isso mostra que a educação pública, que a escola periférica, tem, sim, valor. E que ela precisa de investimentos, porque os projetos chegam para que a gente possa estar realizando”, afirma.



“Eu tive a ideia de fazer algo digital com eles, com o uso dos livros, com toda a base, com toda a formação que nós tivemos dentro da plataforma da jornada. Comecei a criar jogos on-line, tudo envolvendo os livros, as literaturas disponíveis. E isso chamou a atenção dos alunos. Consegui realizar um trabalho com eles onde eles faziam as atividades e as associava à leitura, à tecnologia, que é algo fundamental dentro da escola. Saber que isso deu um fruto positivo é muito gratificante. E eu preciso agradecer aos meus alunos por terem participado junto comigo do projeto”, avalia Jhonata.

O projeto

A Jornada Sabiá de Leitura é um programa nacional que contempla a integração entre escola, professores, alunos e famílias para fortalecer o vínculo dos estudantes do 5º ano do ensino fundamental com a leitura. No decorrer da Jornada, os estudantes participaram de um concurso com 5 categorias: microconto, podcast, poesia, ilustração e vídeo-resenha. Nesta edição, a ação contou com a participação de 233 escolas públicas, 449 professores e 9.413 estudantes de 14 municípios do Brasil.