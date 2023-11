Estudante de Cametá é selecionada no programa Parlamento Jovem Brasileiro

A estudante Letícia de Jesus Soares Cardoso, do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Professora Osvaldina Muniz, no município de Cametá, é a paraense selecionada no programa Parlamento Jovem Brasileiro 2023 (PJB), que está na 18ª edição. O resultado da seleção foi divulgado no site da Câmara dos Deputados, e a etapa nacional com os 27 estudantes representantes de cada Estado, será realizada entre os dias 5 e 7 de dezembro, em Brasília.

O PJB é um programa que anualmente oferece a estudantes do ensino médio de todo o país a oportunidade de simular a jornada de trabalho dos deputados federais. Os jovens tomam posse e exercem o mandato como deputados jovens na Câmara dos Deputados, em Brasília. Para vencer a seleção, Letícia participou de diversas etapas como elaborar um discurso escrito, defender o discurso em vídeo, votação entre os estudantes que participaram da jornada, e votação da Câmara. O texto escrito pela estudante será levado para Brasília em formato de projeto de lei.

Além de garantir passagem e estadia custeadas pelo programa, Letícia ganhará certificado de 30h pela Câmara dos Deputados. ''É gratificante ser uma aluna do interior do Estado do Pará escolhida para representar nós estudantes em Brasília, ser fruto da educação pública, enfrentar diariamente os percalços e tentar buscar melhorias para a minha classe. Não é sobre mim, é sobre o futuro da educação, é lutar pelos nossos direitos para sermos amparados e usufruirmos disso. fico feliz em ver o interesse de outros estudantes para participar das próximas edições do PJB, e é isso que queremos! Mais jovens que desejam mudar a sua realidade ocupando nossos lugares na sociedade, tendo voz ativa, alunos do interior, da escola pública, que são excluídos do tecido civil, que lutam todos os dias para conquistar um futuro promissor'', disse Letícia Cardoso, que tem 18 anos e já está na expectativa para conhecer a cidade de Brasília.