Estudante paraense Thiago Guerreiro destaca-se na Olimpíada de Astronáutica e Jornada Espacial

Poder aprofundar conhecimentos sobre temas de interesse e ainda representar o seu Estado em um evento que reúne especialistas e participantes do Brasil inteiro. Essa foi a conquista do paraense Thiago Guerreiro, 17 anos, estudante do 3º Ano do Ensino Médio do Colégio Santa Madre, em Belém. Ele esteve em São José dos Campos (SP) entre os dias 19 e 25 deste mês participando da XIX Jornada Espacial. Essa foi a segunda vez que o Santa Madre marcou presença no evento como um dos representantes do Pará. Thiago foi convidado para a Jornada Espacial devido à excelente nota que obteve na prova de Astronáutica.

"Eu fiquei muito feliz em poder participar da OBA e da Jornada Espacial. Pretendo cursar Medicina, porque gosto muito da área de saúde e gostaria muito de ajudar as pessoas. No meu colégio, há um incentivo para participar de algumas olimpíadas nacionais, e meu professor, que é o coordenador da OBA no Pará, me convidou para participar desde 2019. Até então, tenho conseguido medalhas na olimpíada, e na deste ano eu acertei 9 entre 10 questões da prova, que eram de assuntos variados de astronomia e astronáutica. Se eu soubesse dessa olimpíada antes, com certeza teria feito, pois ela está disponível desde o fundamental 1 até o ensino médio. São centenas de milhares de participantes pelo Brasil, e no meu colégio há vários outros medalhistas também", declara Thiago.

Thiago Guerreiro: momentos inesquecíveis na OBA e Jornada Espacial (Foto: Roberto Nunes)

Na avaliação dele, "foi uma experiência enriquecedora". "Tive aulas específicas sobre o tema da astronomia e da astronáutica com palestrantes conceituados. Visitei alguns polos de desenvolvimento de tecnologias, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E, o que eu mais gostei, conheci diversas pessoas de outros estados, e pretendemos manter a amizade pelas redes sociais. Havia uma despesa a arcar, que era o preço das passagens e do hotel, porém o meu colégio me presenteou com o pagamento desses custos. Por ser um evento fechado, somente meu professor me acompanhou, então, além de ser a minha primeira vez no estado de São Paulo, foi um dos momentos em que me senti confiante de que poderia "sobreviver" longe da família, por algum tempo", acrescenta.

Curioso

Desde pequeno, Thiago Guerreiro sempre foi uma pessoa curiosa. "Não sei dizer quando começou esse meu interesse pela astronomia. Talvez, quando eu era criança, eu gostasse de aprender curiosidades para impressionar os adultos, então vasculhava em alguns livros, vídeos, séries e em animações que retratassem vários temas científicos, e um deles era onda astronomia. Hoje em dia, eu sinto que a área me fornece certo conforto. É como se pelo fato de que as coisas metafísicas e inalcançáveis que acredito são impossíveis de serem analisadas, eu me contento em entender aquilo que é inalcançável para mim, porém mensurável. Tudo o que não sei é o meu objetivo, e a astronomia está contida nele", pontua.

Contatos

O professor de Matemática, Roberto Nunes, mais conhecido como professor Robertão, do Colégio Santa Madre, foi quem acompanhou Thiago Guerreiro à Jornada Espacial. Ele conta que a OBA é organizada pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB). Essa olimpíada exige conhecimentos de Astronomia, Astronáutica Geografia e Física. O evento foi realizado nas escolas públicas e particulares no mês de maio.

Professor Robertão e Thiago Guerreiro: juntos na aprendizagem (Foto: Divulgação)

"Na XIX Jornada Espacial participamos de cursos na área de satélites, foguetes, análise de imagens via satélite, Direito Espacial, a Era Musk, conhecemos o Projeto Espacial Brasileiro, visitamos as instalações do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica). Foi uma jornada de conhecimento e aprendizado, e a XIX Jornada Espacial nos proporcionou entrar em contato com palestrantes renomados nacional e internacionalmente, professores e estudantes de 17 estados brasileiros", relata Robertão.

"Esses contatos possibilitaram enriquecimento científico, cultural, social, e a perceber como é conduzido o processo de ensino e aprendizagem de forma atualíssima. Vai nos possibilitar enriquecer os processos didático-pedagógicos que serão desenvolvidos a partir de 2024 com excelência no Colégio Santa Madre, teremos cada vez mais estudantes preparados para a vida e os processos seletivos para ingressar nas melhores universidades", enfatiza o professor, também coordenador das Olimpíadas de conhecimento do Colégio:OBMEP, OBMEP MIRIM, ONC, OBEF, Olimpíada de Química e de outros eventos.