Estado reforça compromisso com a Educação e entrega nova creche em Ananindeua

O Governo do Pará efetivou o compromisso de cuidar das crianças e promover o desenvolvimento educacional infantil no município de Ananindeua, na Região Metropolitana da capital paraense. Nesta quinta-feira (3), foi entregue para a população ananindeuense mais uma unidade do Programa "Creches por Todo Pará" da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), iniciativa inédita que atende, em cada unidade educacional, 200 crianças de 0 a 5 anos.

O governador Helder Barbalho reafirmou o propósito de inclusão social do programa voltado para a educação infantil. “Neste dia, estamos realizando um sonho que é poder trazer uma creche de qualidade, um ambiente escolar de qualidade para as nossas crianças, dessa comunidade e desse bairro".

"Esse programa tão importante de inclusão, que cuida das crianças e famílias e garante educação nos anos iniciais e o acolhimento para as crianças. Nós, juntos com o Unicef, fizemos um diagnóstico e o Pará tinha um déficit de 30 mil vagas em todo o território estadual. A partir disso, iniciamos a construção de 150 creches para garantirmos todas as ofertas e por isso zerar a fila de acesso ao ensino infantil. Já entregamos a creche de Oriximiná, entregamos aqui e vamos entregar a de Benevides, já praticamente pronta. E, um total de 149 unidades espalhadas pelos 144 municípios, cada município vai ganhar uma creche, e, vamos avançando para chegar em toda a parte, trabalhando pela educação”, disse Helder Barbalho.

A legislação brasileira estabelece que a educação infantil é obrigação do Município. O Governo do Estado age em parceria para assegurar acesso ao ensino infantil de qualidade às crianças.

“Nós, do governo do Estado, estamos entregando uma creche para Ananindeua, que é responsabilidade de política pública da Prefeitura. Mas o governo do Estado é quem está fazendo essa creche para atender as crianças da cidade. De agora em diante, nós vamos formalizar para a Prefeitura a entrega do prédio, todo equipado, sem custo para a Prefeitura, toda mobiliada, para que ela possa fazer o chamamento das crianças, já que eles já têm o cadastro das crianças que estão aguardando por uma vaga para poder ser aqui atendidas e a partir daí a gestão municipal deve assumir da mesma forma que nós estamos fazendo em outros municípios”, complementa o chefe do Executivo estadual.

A unidade de ensino infantil recebeu o nome da professora Maria Luisa Sampaio, atuante no município tanto na educação como na vida política. A pedagoga e advogada faleceu em 25 de janeiro de 2023, deixando três filhos, Marcus Vinicius, Francisco José, Luiza Cristina e seis netos.

O programa “Creches Por o Todo Pará” tem a atribuição de assegurar ofertas de vagas para crianças de todos os municípios paraenses. De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC), hoje, 30 mil vagas representam o déficit na educação infantil no Pará. Portanto, esta iniciativa tem por meta reduzir este número em nosso estado. As creches foram planejadas para proporcionar conforto, segurança, qualidade e bons hábitos alimentares.

“Os primeiros mil dias de uma criança são um dos mais importantes para seu desenvolvimento. Poder contar com acesso à educação desde o começo da vida, como aqui nessa creche linda que estamos entregando hoje que atenderá crianças de 0 a 5 anos, é fundamental. Uma base forte muda a vida das nossas crianças para sempre. Então hoje é um dia muito feliz e especial para os moradores de Ananindeua e, sem dúvidas, para todo o Pará que colherá os frutos dessa e das nossas demais creches", garante Rossieli Soares, secretário de Educação.

A unidade infantil dispõe de salas de aula climatizadas, quadra coberta, lactário, solário, ambientes adequados com acessibilidade, biblioteca, playground, solário, berçário, cozinha e refeitório. Além disso, todo o mobiliário foi escolhido, conforme o regramento do Governo Federal por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Ananindeua é o segundo município com mais habitantes no Estado, porém atende apenas 10% das crianças de até 3 anos nas creches e 61% das crianças de 4 e 5 anos na pré-escola. Para quem mora no município e precisa diretamente desse tipo de auxílio, ja constrói planos para a família.

“Essa creche aqui na frente da minha casa foi umas portas abertas para mim, vamos dizer assim, que eu no caso, eu tive minha filha em 2020, não trabalhei mais, antes dela eu trabalhava, porém tive que parar por causa da gravidez já que não tinha com quem deixar. Tenho certeza que vai ser com essa unidade, uma oportunidade de trazer minha filha, confiar com quem deixar, e assim poder entrar no mercado de trabalho. Tenho certeza que vai ser um sucesso neste lugar”, disse Crenilda Lameira, dona de casa, mãe da Eloá Vitória, de 4 anos.

Com investimento de 3 milhões de reais, a creche vai beneficiar 200 crianças que moram na região. Entre elas a pequena Hadassa Gonçalves, de 1 ano e 4 meses. A mãe conta que a expectativa é muito grande para colocar sua filha em um lugar seguro.

“Eu espero que neste local tenha com nossos filhos educação de qualidade, respeito e muito amor. A estrutura está muito ideal para as crianças. E meu objetivo é trabalhar e deixar minha filha aqui, em segurança e ficar sossegada”, afirma Monique Gonçalves, dona de casa.

Enquanto as redes municipais do Pará como um todo ampliaram o atendimento das crianças até 3 anos entre 2019 e 2023, com aumento de mais de mil creches, o que corresponde a um crescimento de 53% no número de estabelecimentos, Ananindeua não acompanhou o ritmo. Rede municipal de Ananindeua teve aumento de apenas 3 creches entre 2019 e 2023. Para apoiar o atendimento à Educação Infantil, o programa “Creches Por Todo o Pará” terá duas unidade de creche nos municípios mais populosos, como Ananindeua.

Quem não escondeu a felicidade de receber essa estrutura foi Carla Reis, coordenadora do programa Alfabetiza Pará.

“A educação infantil é uma preparação que visa o desenvolvimento integral da criança. Na educação infantil a gente prepara as crianças para essa trajetória de sucesso. A gente trabalha o desenvolvimento cognitivo, social e emocional. É justamente preparar esses estudantes para as próximas etapas. Porque, por exemplo, é na educação infantil que nós já vamos preparar essa criança para a alfabetização, que é uma etapa muito importante. Para cada faixa etária nós temos expectativas habilidades a desenvolver. É possível avaliar a diferença de um estudante que teve oportunidade de acesso à educação infantil, daquele que entra já no 1º ano do ensino fundamental. E hoje nós temos a felicidade de ter um governo que valoriza todas as etapas desde a educação infantil até o ensino médio e isso é olhar para o estudante de forma integral. É uma felicidade fazer parte desse grande momento, desse governo que valoriza a educação desde o idade zero, até o ensino médio”, disse a coordenadora do Alfabetiza Pará.

Durante a cerimônia, ainda ocorreu uma homenagem a ex-diretora, Vera Lúcia Leal, do Centro de Referência em Educação Infantil (Crei) Prof. Orlando Bitar, em Belém, o primeiro espaço de educação infantil dentro do Programa.