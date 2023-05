Dia das Mães: programas estaduais garantem assistência no parto, creche, cidadania e qualificação

Com o objetivo de demonstrar respeito e gratidão às genitoras por tantas demonstrações de amor e entrega, iniciativas estaduais oferecem assistência no parto, creche, cidadania e qualificação. O Governo do Pará, por meio do Hospital Abelardo Santos, do Centro de Referência de Educação Infantil Professor Orlando Bitar, das Usinas da Paz e do programa Qualifica Pará, garante apoio e cuidado às mães nas diferentes fases da maternidade.

Assistência no parto

A dona de casa Jaqueline Silva dos Santos viveu a sensação de gerar uma vida e de ter um bebê no colo pela quinta vez - a segunda só no Hospital Abelardo Santos, no distrito de Icoaraci, em Belém. A gestante escolheu o hospital para ter seu bebê porque a unidade conta com métodos não farmacológicos para alívio da dor. 95% dos partos são conduzidos por enfermeiras obstetras.

Da surpresa da gravidez ao parto humanizado, Jaqueline comemora a boa assistência que ela e o filho, Cristian Havi, receberam. “Gostei muito, fomos bem recebidos e tratados. Já é o segundo bebê que eu tenho aqui. Os profissionais foram bem atenciosos e presentes”, comenta Jaqueline.

A maternidade do hospital é referência na Região Metropolitana de Belém em boas práticas de assistência do parto, com média de mais de 400 nascimentos por mês, dado que a faz ser a segunda maior do Pará.

Creche

Ir buscar o filho Davi Calleb, de 4 anos, no Centro de Referência de Educação Infantil Professor Orlando Bitar, em Belém, é motivo de alegria e tranquilidade para a mãe Cricielle da Silva Pantoja. A iniciativa estadual foi uma alternativa para a balconista de supermercado, que precisou voltar ao mercado de trabalho após o fim da licença-maternidade.

“Facilitou muito a nossa vida. Hoje, vamos trabalhar tranquilas, pois sabemos que nossas crianças estão bem cuidadas. Só tenho que agradecer aos profissionais da creche. Facilitou a vida das mamães no mercado de trabalho”, compartilha a balconista.

A creche Orlando Bitar já atendeu no primeiro ano de funcionamento mais de 600 crianças com idade entre zero e cinco anos. O programa tem o objetivo de reduzir o déficit de 30 mil vagas na educação infantil, além de fortalecer a educação básica. A unidade também é um ponto de qualificação para os profissionais que atuarão nas 149 creches previstas para serem entregues em todo o Pará.

Cidadania

A estudante de pedagogia Izabela da Silva, mãe do Nicollas, de 4 anos, conta que um espaço de inclusão social era o que ela esperava desde quando soube que o complexo de cidadania chegaria à comunidade. A rotina puxada com o filho, que está em investigação para o espectro autista, é facilitada pelos serviços disponíveis na Usina da Paz.

“Vivemos os desafios de correr atrás do diagnóstico do TEA, então eu não tenho um emprego fixo, mas tento conciliar as aulas de reforço que dou com a maternidade, que é uma bênção para mim. Antes eu fiquei com medo, mas hoje vejo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida”, compartilha Izabela.

Desde 2021, as UsiPaz já realizaram mais de 1,7 milhões de atendimentos nos nove complexos em funcionamento. O programa oferece mais de 80 serviços gratuitos, nas áreas de inclusão, cidadania, saúde, lazer, dentre outras, disponibilizados pelos órgãos e entidades parceiras do Estado.

Qualificação

A vida depois da maternidade nunca mais é a mesma. Nisso todas as mães concordam. Uma nova chance de qualificação profissional era o que Aldaíze Sales mais queria. Mãe de dois filhos, a auxiliar administrativa está de emprego novo, após concluir o curso pelo programa Qualifica Pará, que, em pouco mais de um ano, já certificou pelo menos 15 mil mulheres.

“Me esforcei e consegui reorganizar minha vida. Estava trabalhando como autônoma e por meio do curso consegui um emprego. Pra mim foi muito importante ter feito a qualificação. A maioria na minha sala era mãe de família. O conhecimento gera oportunidade e para mim abriu uma porta que eu nem imaginava. A minha organização financeira está bem melhor”, comemora Aldaíze, servidora da Câmara Municipal de Benevides.