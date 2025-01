Estado entrega mais de R$ 25 milhões em viaturas e armamentos para a Segurança Pública

O Governo do Pará entregou nesta quarta-feira (29) viaturas blindadas e armamentos não letais (taser), que vão fortalecer as ações desenvolvidas pelos órgãos da segurança pública, avaliados em mais de R$ 25 milhões. O governador Helder Barbalho, ao lado de gestores da segurança pública, entregou as viaturas e equipamentos na sede do 28º Batalhão de Polícia Militar, em Belém.

O governador ressaltou que os investimentos garantirão maior efetividade às estratégias de segurança pública, aumentando o potencial de eficiência das operações policiais.

“Neste momento são 10 viaturas blindadas para a Polícia Militar e a Polícia Civil, sendo uma inovação. São investimentos fortes em armas não letais. São 2.800 armas não letais, o que permite com que a Polícia Militar possa ter uma arma não letal em cada viatura em todo o Pará. Com isto, a aplicação do uso da força estará efetivamente em condições mediante aos níveis de intensidade e necessidade por parte da nossa tropa. E isto demonstra o compromisso de agir de forma correta, de agir de forma transparente e com qualidade e eficiência, para que nós possamos promover a paz no Estado do Pará”, afirmou Helder Barbalho.

Os investimentos, que totalizam R$ 25.031.590,00, são oriundos do Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp) e de convênios firmados por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A entrega integra os contínuos repasses que o Governo do Pará realiza a cada ano, e contou ainda com as presenças do presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Francisco Melo (Chicão), e do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior.

Valorização

Para o titular da Segup, Ualame Machado, o aporte para as forças de segurança representa a determinação em garantir equipamentos tecnológicos de última geração e novos veículos operacionais, melhorando a qualidade do serviço prestado, valorizando servidores e o fortalecendo o Sistema de Segurança.

“Nós estamos garantindo aos nossos policiais mais proteção com a entrega de viaturas com blindagem, para que o nosso policial tenha a garantia de que está no equipamento que protege a sua vida, para que ele possa, assim, proteger a sociedade. Além disso, entregando 2.800 armas eletro incapacitantes, armas de eletrochoque que permitem ao policial em situação de um distúrbio, de um controle de uma pessoa que esteja em surto, por exemplo, aplicar um controle que não seja arma letal”, informou o secretário.

Foram entregues 10 viaturas blindadas nível III-A, sendo seis para a Polícia Militar e quatro para a Polícia Civil, representando um investimento de R$ 3.568.750,00. Além dos veículos operacionais, foram repassadas à Polícia Militar as armas não letais (taser), que totalizam R$ 21.462.840,00.

Os kits de incapacitação neuromuscular de duplo disparo contêm arma de lançamento de dardos energizados, na cor amarela; cartuchos operacionais e de treinamento com alcance de 7,62 metros, na cor preta e azul, simultaneamente; cabo axial e plug para download de dados. Possui, ainda, bateria APPM e coldre.

(Rodrigo Pinheiro / Agência Pará)

Segundo o secretário Ualame Machado, com as armas neuro incapacitantes o Estado cumpre integralmente portarias do Ministério da Justiça, as quais estabelecem que os policiais devem ter vários meios de conter uma situação de crise. “Os nossos policiais do Pará têm espagidor, tem agora arma de eletrochoque e arma de uso real, com munição real, para que possa aplicar em caso de necessidade”, acrescentou.

Continuidade

Desde 2019, o governo do Estado investe na aquisição de equipamentos para as forças de segurança. Em 2023, somente em uma agenda administrativa, o Executivo entregou mais de R$ 25 milhões em equipamentos estratégicos para os órgãos de segurança, como armamentos, incluindo fuzis, espingardas, pistolas e armas de choque, além de coletes balísticos, maletas para investigação criminal, envelopes para coletas de vestígios, sacos mortuários, roupas de aproximação, capacetes para combate a incêndios; veículos para base policial e transporte de animais e cargas.

Em 2024, outros investimentos garantiram avanços na segurança pública. No mês de agosto foi consolidado um pacote de investimentos, de quase R$ 20 milhões, com a entrega de viaturas e lanchas blindadas, tasers e equipamentos de menor potencial ofensivo, como projéteis de borracha, granada de treino e de luz e som, um novo sistema de cromatografia líquida (cromatógrafo) e scanners 3D.

“Investimos muito em segurança pública. Inteligência, integração e investimentos são os vieses principais da segurança pública no Pará. Nós, a cada ano, temos investido no que há de melhor no mundo para o nosso policial”, garantiu Ualame Machado.