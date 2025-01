Governo do Pará entrega Grupamento Fluvial de Segurança Pública reestruturado

O Governo do Pará avança com investimentos em infraestrutura e garante melhoria no atendimento à população e melhores condições de trabalho aos agentes de segurança pública com a entrega da reestruturação do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (GFLu), localizado no bairro de Val-de-Cães, em Belém. O investimento, feito por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), garante avanços e a integração nas ações fluviais do Estado. O ato de entrega foi presidido pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan nesta segunda-feira, 27.

O governador Helder Barbalho enfatizou a importância das estratégias fluviais para a redução da criminalidade nos rios do Estado.

“O nosso Estado tem a peculiaridade dos rios e a necessidade da estratégia de segurança pública voltada a proteger as comunidades ribeirinhas, as nossas ilhas, nossas cidades que margeiam os rios e, claro, o combate à pirataria, a crimes nos rios que precisam do reforço da estratégia de segurança pública. Com este investimento, nós estamos integrando, seja a Secretaria de Segurança Pública, por meio do Grupamento Fluvial, como também a Delegacia Fluvial e o policiamento militar fluvial; com isto todas as forças estão juntas para fortalecer o monitoramento, o acompanhamento e as ações de combate à criminalidade dos rios do Estado do Pará”.

O governador reforçou ainda os avanços que vêm sendo registrados no âmbito da segurança nos rios paraenses: "Nós temos tido muito sucesso com as estratégias das nossas operações que combatem a circulação de drogas e o uso dos rios como rota de escoamento destes entorpecentes, principalmente através da estratégia das nossas bases fluviais, seja a de Antônio Lemos no Marajó ou a base Candiru, no estreito de Óbidos, e agora, nós estamos concluindo a base que estará em Abaetetuba, no Baixo Tocantins, e assim avançamos para outras regiões."

O ato de entrega da reestruturação do GFlu foi presidido pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan (Foto: Marcelo Lélis / Agência Pará)

Ainda segundo o chefe do Executivo Estadual, a estratégia também é manter a presença do Estado nas regiões, seja com embarcações modernas, blindadas, com motores que possam fazer o acompanhamento e o monitoramento de qualquer atividade, seja por meio das bases fluviais que são indispensáveis nas operações de interceptação e combate à criminalidade. "Assim, garantimos cada vez mais, o fortalecimento da segurança nos nossos rios para proteger ribeirinhos, pescadores e comunidades que estão às margens dos rios e com isso combatemos a criminalidade por todo o Pará", reiterou Helder.

Estrutura

A estrutura do Grupamento Fluvial, criado em dezembro de 2011, foi totalmente reestruturada pela primeira vez desde sua criação, e conta com salas de diretoria, gerência, alojamentos, armaria, auditório e sala de reuniões totalmente equipadas para garantir a estruturação de atuação e logística. O espaço também é integrado pela Companhia Independente de Polícia Fluvial (CIPFLu) e Companhia de Policiamento Ambiental (CPA) da Polícia Militar, além da Delegacia Fluvial de Polícia Civil (DPFLu), contemplando a integração das forças que atuam diuturnamente nas ações preventivas e repressivas na malha fluvial do Pará.

O investimento total na reestruturação foi de aproximadamente um milhão de reais, valor que abrange a obra e a aquisição de equipamentos, mobília e toda a estrutura necessária ao funcionamento do grupamento.

"Hoje nós temos mais de 80 embarcações em funcionamento no Estado e que são gerenciadas daqui. Além disso, temos também funcionando neste prédio a Companhia Independente de Polícia Fluvial, que faz o patrulhamento diário nos nossos rios; a Delegacia de Polícia Fluvial, que também tem a característica e a atribuição de fazer as investigações daqueles crimes que ocorrem nesse âmbito. Então, não só a Delegacia Fluvial, como a Companhia Independente de Polícia Fluvial da PM e o Grupamento Fluvial estão aqui para que a gente possa, cada vez mais, combater a criminalidade em nossos rios", declarou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado.

A exemplo das duas bases fluviais já entregues, o Governo do Estado se prepara para entregar uma terceira unidade ainda este ano, que irá se somar a um aparato que inclui mais de 80 embarcações e seis lanchas totalmente blindadas.

Mais investimentos para a segurança fluvial

Desde 2019 o Estado garantiu investimentos estratégicos para a malha fluvial, com a implantação de duas Bases Fluviais Integradas: “Antônio Lemos”, instalada em Breves, no Marajó, e “Candiru”, em Óbidos, no Baixo Amazonas. O Pará também conta com 84 embarcações, entre elas seis lanchas blindadas, totalizando mais de R$ 32 milhões em investimentos, com novas lanchas, remotorização e aquisição de novos motores.

Grupamento Fluvial de Segurança Pública

O Grupamento Fluvial de Segurança Pública foi criado em dezembro de 2011, vinculado à Segup, integra o Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds) e tem a competência de planejar, promover, executar e controlar as ações e operações fluviais de segurança pública. O GFLu promove também a integração dos meios fluviais disponíveis no Sieds. Além de realizar a manutenção e logística das embarcações policiais empregadas pelas polícias Civil e Militar.