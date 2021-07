Estado alerta sobre os incidentes com carros em Salinópolis comuns nesta época do ano

Órgãos de segurança alertam sobre cuidados com incidentes relacionados a carros em Salinópolis. Todos os anos, no período de veraneio, é comum os banhistas terem prejuízos com os veículos que ficam atolados com a subida da maré. Até esta sexta-feira (16), no mês de julho, houve apenas um incidente no qual um carro ficou preso.

A atenção deve ser redobrada quanto ao comportamento na praia, horário das marés e cuidados com as crianças. Estão sendo colocados cartazes em locais estratégicos nas praias, com horários das marés, para que os veranistas fiquem atentos e evitem esse tipo de contratempo.

A Defesa Civil, disponibiliza equipes nas proximidades da rampa de acesso à praia do Atalaia, onde abordam os veículos de piquenique e carros de passeio para prestar esse tipo de orientação.

Já o Departamento de Trânsito do Pará (Detran) também atua com a prevenção através da informação. Além disso, o órgão tem o auxílio de dois carros e duas caminhonetes com guincho para tentar ajudar em caso de incidentes nas praias.

“É importante obedecer a orientação dada pelos agentes de segurança no sentido de retirar o carro. A maioria dos banhistas obedece. Já outros, não escutam e não querem aceitar as orientações. Estes, acabam tendo alguns problemas quando a maré enche e o carro acaba sendo coberto pela água”, informa José Bento Gouveia, diretor técnico-operacional do Detran.

O Corpo de Bombeiros do Pará aconselha que, se o carro atolar em um local próximo da base dos bombeiros, é importante informar aos agentes que eles irão prestar atendimento. Se o local for muito afastado, é indicado - quando possível - um guincho particular para tentar fazer a retirada do carro.

“ A principal orientação aos banhistas que ficam com os carros na praia, é sobre os horários do preamar (quando as marés começam a encher), já que as praias de Salinópolis têm certas peculiaridades. Quando a maré está enchendo, por exemplo, primeiro enchem os canais e somente depois se forma um círculo de água na praia que impede a passagem dos veículos”, explica o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Átila das Neves Portilho.

