Escritor Mario Cortella faz palestra em Belém e ingressos já estão esgotados

O escritor e filósofo Mario Sergio Cortella marca presença, em Belém, nesta terça-feira (20), com a palestra "Faça o Teu Melhor! Competência e o Risco da Mediocridade". A programação será no Hangar centro de Convenções, às 19h30. Os ingressos já estão esgotados.

A palestra trata sobre cada um fazer o melhor com as condições que tem. Mas ele ressalta que quem apenas faz o possível, o básico, cai na mediocridade e vive uma vida morna. Para o escritor, uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente e nem fria.

“Mediocridade é falta de capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem. Há pessoas que em nome da condição, degradam a ação. Capricho: fazer o melhor na condição que tem enquanto não tem condição de fazer melhor ainda para não ser medíocre”, destaca o escritor no texto de divulgação do evento.

Professor, escritor, e filósofo, Mario Sergio Cortella é um importante pensador brasileiro que há algumas décadas contribui não só no meio acadêmico como também procura popularizar as questões que estuda se comunicando com o grande público através do rádio, de programas de televisão, dos livros e do seu canal no youtube.

Quem é Mario Sergio Cortella?

Mario Sergio Cortella nasceu no dia 5 de março de 1954 em Londrina. No início da carreira, Cortella deu aulas na disciplina de Ética Social para o curso de Ciências Sociais e, em 1976, foi chamado para ser professor-assistente de Metodologia Científica do Ciclo Básico da Medianeira. Após três anos de trabalho, virou professor titular da cadeira e deu aulas.

Além da vida de sala de aula, o professor fez consultoria e assessoria nas áreas de Saúde e Educação. Foi contratado como Especialista em Educação para a Fundação Cenafor do MEC além de ter trabalhado para a Fundap.

Em 1991, Cortella virou comentarista semanal de um programa na Rádio Globo de São Paulo. No ano seguinte se tornou comentarista semanal do jornal Record em Notícias, onde esteve dois anos no ar.

Cortella fundou no youtube em agosto de 2015 o Canal do Cortella, onde regularmente divulga palestras e conteúdo autoral.

Serviço:

Data: 20 de junho de 2023

Horário: Abertura dos portões: 19h00. Início da Palestra 19h30, término 21h30

Local: Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, Av. Doutor Freitas, s/n – Marco, Belém