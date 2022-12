CNN demite apresentadores, incluindo Monalisa Perrone, Boris Casoy e Leandro Karnal

A CNN encerrou o vínculo com vários funcionários nesta quinta-feira (1º). Foram demitidos os apresentadores Monalisa Perrone, Leandro Karnal, Boris Casoy, Kenzô Machida, Gloria Vanique, Marcela Rahal e Sidney Rezende, assim como o diretor de jornalismo da televisão, João Beltrão, e outros profissionais da redação e da produção.

Segundo o Splash, no comunicado enviado aos funcionários a CNN informou que as mudanças fazem parte da "reestruturação de suas operações" com objetivo de fortalecer o canal e readequar despesas "ajudando a empresa ao cenário econômico do país".

A redação do Rio de Janeiro será desativada e a cobertura será concentrada em São Paulo e Brasília, ainda conforme o comunicado. "Duas praças que ganham relevância dado o contexto político e econômico nacional". "Aos colegas que deixam a empresa, manifestamos o nosso profundo respeito e gratidão. A dedicação e o trabalho de cada um foram fundamentais para a construção e consolidação da CNN Brasil", diz o texto.

Outros profissionais da CNN foram dispensados há poucos dias, como a jornalista Renata Afonso, ex-CEO da emissora no Brasil. João Camargo é o novo presidente executivo.