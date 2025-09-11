Escola pública de Santarém é a 1ª do Pará a receber internet de alta velocidade via satélite

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Divino Espírito Santo, localizada em Santarém, no Oeste do Pará, será a primeira de todo o estado a receber internet de alta velocidade via satélite, o que irá garantir conexão rápida e atraso mínimo no tempo de resposta de dados, mesmo em áreas isoladas. A ativação da conexão será realizada nesta sexta-feira (12), simbolizando um marco para milhares de estudantes que vivem em regiões onde a fibra óptica não chega.

VEJA MAIS

Por meio do uso de satélites em órbita baixa (LEO - Low Earth Orbit), é possível garantir oportunidades digitais para as populações ribeirinhas, indígenas, quilombolas e rurais, bem como outras comunidades de áreas de difícil acesso digital. A iniciativa é parte do projeto Aprender Conectado, fruto da parceria entre a Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace) e a Telebras.

O projeto tem como meta levar internet de alta velocidade a 38 mil escolas públicas em todo o Brasil, com a meta de chegar a 18 mil unidades de ensino até o fim de 2025. “Estamos levando conectividade para escolas que, historicamente, ficaram de fora da revolução digital. Com a tecnologia LEO, conseguimos incluir comunidades inteiras no mapa da educação conectada”, destaca Flávio Santos, diretor-geral da Eace.

A Telebras, parceira da Eace no projeto, também reforça o alcance social da iniciativa. “Nossa cooperação fortalece o esforço nacional pela inclusão digital e representa um passo estratégico para reduzir desigualdades regionais na educação, garantindo que cada escola, independentemente de sua localização, possa acessar recursos digitais que enriquecem o aprendizado”, afirma André Leandro Magalhães, presidente da estatal.

A programação da iniciativa em Santarém prevê visitas à duas escolas que já contam com internet do projeto Aprender Conectado: a EMEF Afro Amazônida, do Quilombo Murumuru, e a EMEF São Francisco. O objetivo é conhecer o andamento do projeto e também ouvir gestores, professores e estudantes, para avaliar os impactos positivos da conectividade na rotina escolar.

*Estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades