Ministro da Educação anuncia novos investimentos no IFPA e entrega certificados do Pronatec em Belém

Em visita oficial ao Pará, o ministro da Educação, Camilo Santana, cumpriu agenda nesta quarta-feira (10) no Campus Belém do Instituto Federal do Pará (IFPA). Durante a cerimônia, foram anunciados novos investimentos na instituição, além da entrega de certificados a 60 concluintes de cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), nas áreas de Aquicultura e Cooperativismo.

O evento contou com a presença da reitora do IFPA, Ana Paula Palheta, primeira mulher a ocupar o cargo na história da instituição, além de gestores do Ministério da Educação (MEC), estudantes, servidores e autoridades locais. Em sua fala, o ministro destacou a importância da expansão dos institutos federais para a transformação do país por meio da educação profissional e tecnológica.

VEJA MAIS

“Hoje estamos investindo cerca de R$ 180 milhões no Instituto Federal do Pará, não só em expansão, mas também para concluir obras paradas. O presidente Lula determinou que todas essas obras inacabadas fossem retomadas, e esse é um compromisso que estamos cumprindo. O IFPA terá cinco novos campi, incluindo Alenquer, e estamos trabalhando para garantir a presença da rede federal em mais municípios paraenses”, afirmou Camilo Santana.

O ministro também destacou a importância de oferecer condições concretas para que os estudantes possam transformar a formação técnica em oportunidade real de geração de emprego e renda. Ele anunciou que o MEC irá articular com o Ministério da Fazenda a criação de uma linha de microcrédito voltada para egressos dos cursos técnicos.

“A ideia é que os alunos possam sair dos cursos já com acesso a crédito subsidiado, seja para começar ou ampliar seus negócios. Vamos trabalhar com o ministro Fernando Haddad e a equipe do governo para viabilizar isso”, afirmou Santana.

A cerimônia também foi marcada por homenagens à gestão do IFPA e aos servidores que se destacaram no fortalecimento da instituição. O ministro fez referência especial à banda do IFPA e à primeira mulher regente da banda de música do campus, destacando a força feminina dentro da instituição.

Já a reitora Ana Paula Palheta ressaltou o papel social dos institutos federais no desenvolvimento regional: “Com essa certificação de hoje, o IFPA reafirma seu compromisso institucional com a transformação social, educacional e cultural do nosso estado. Com o apoio do MEC e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec), seguimos firmes na missão de levar formação de qualidade para todos os cantos do Pará”, disse a reitora.

Os cursos certificados foram ofertados pelos campi de Vigia, Bragança, Belém e Paragominas, com foco em atender demandas locais e estimular a geração de emprego e renda no interior do estado.

A agenda do ministro da Educação segue nesta quinta-feira (11), com compromissos em outras unidades educacionais da capital paraense e reuniões com autoridades estaduais.