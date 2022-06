Sectet inicia pré-matrícula para cursos técnicos e de qualificação profissional pelo Pronatec

A partir desta sexta-feira (10), a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet) abriu o período de pré-matrículas para o preenchimento de 1.850 vagas em cursos técnicos de nível médio na modalidade concomitante e de qualificação profissional, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), distribuídos em 10 municípios do Pará.

VEJA MAIS

Podem se inscrever estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da Educação de Jovens e Adultos (EJA), trabalhadores, beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de transferência de renda, e estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral.

Para os cursos técnicos de nível médio estão disponibilizadas 120 vagas. Essas oportunidades são para estudantes acima de 17 anos de idade e que estejam cursando o ensino médio. Ao fim do curso, os concluintes receberão diploma de técnico.

Já para os cursos de qualificação profissional são 1.730 vagas, em que se inclui a formação inicial dos trabalhadores. As pré-matrículas são realizadas de forma online até o dia 15 de junho pelo site da Sectet.

Os candidatos pré-matriculados devem comprovar as informações prestadas na matrícula, sob pena de perder a vaga pleiteada. O período de confirmação será de 20 a 30 de junho, de maneira presencial nas escolas. Os horários serão definidos pelas instituições, devendo abranger os três turnos, no caso das escolas que ofertam cursos e turmas no período noturno.

Após a matrícula, o candidato receberá título de assistência estudantil, sendo a Bolsa-Formação em pecúnia, o valor de R$ 10 por dia de aula efetivamente frequentada, referente ao pagamento de transporte e alimentação.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)