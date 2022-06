Senai oferta cursos gratuitos na área de construção civil

O programa Senai Qualifica, resultado da parceria entre o Senai Pará e o Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará (Sinduscon-PA), divulgou a oferta de vários cursos gratuitos voltados para a formação de profissionais em diversas áreas da construção civil.

Nesta primeira etapa do programa, serão ofertadas 180 vagas em quatro rotas de aprendizagem. Os participantes podem escolher entre os cursos de pintor de obras imobiliárias, pedreiro de alvenaria, eletricista predial e instalador hidráulico predial, sendo que cada área abrange quatro certificações.

A carga horária total dos cursos será de 220 horas. As pré-inscrições seguem abertas até o dia 30 de junho, pelo site do Senai. O início das aulas está previsto para o dia 8 de agosto, na unidade do Senai Getúlio Vargas (travessa Barão do Triunfo, 2806, Marco), nos períodos da tarde, para os cursos de pintor e pedreiro, e noite, para eletricista e instalador hidráulico. As oportunidades são destinadas para participantes maiores de 18 anos, com o ensino fundamental completo como escolaridade mínima.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)