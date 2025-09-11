Capa Jornal Amazônia
Patinetes elétricos em Belém: entenda mais detalhes sobre como usar corretamente

Ainda não existe legislação específica para a fiscalização do uso desses equipamentos no trânsito. Entretanto, a Prefeitura de Belém realiza ações de orientação e educação de trânsito voltadas ao uso adequado dos patinetes

Dilson Pimentel

Muitas pessoas continuam usando de forma errada os patinetes elétricos públicos em Belém. Ainda é comum flagrar duas ou mais pessoas em cima do equipamento e, também, adultos transportando crianças. Essas situações foram verificadas, pela reportagem, na manhã desta quarta-feira (10), na praça Batista Campos. Uma mulher transportava uma criança, de uns 3 anos, sentada no patinete. Um técnico da empresa responsável, acompanhado de um guarda municipal, explicou para ela que esse procedimento não é correto.

A mulher não quis gravar entrevista, mas disse que o patinete estava em baixa velocidade e que não anda com sua filha quando a praça está movimentada. O aposentado João Brito, de 64 anos, decidiu experimentar pela primeira vez o uso de um patinete elétrico. A escolha do local para o teste foi estratégica: a Praça Batista Campos, em Belém, considerada por ele um ambiente mais seguro e controlado para o primeiro contato com o equipamento.

"Eu vim experimentar aqui na praça Batista Campos, justamente num local mais controlado, para, depois daqui, começar a utilizar pra mobilidade na cidade, me transportar, de um local para outro", explicou João, demonstrando cautela ao se ambientar antes de usar o meio de transporte em vias urbanas mais movimentadas. “Até porque, aqui, tem técnico da empresa que nos ajuda a tirar dúvidas”, explicou.

Ao contrário de algumas pessoas que já utilizam o patinete diretamente nas ruas, João optou por um processo de adaptação gradual. “Sim, exatamente, eu tive esse cuidado para evitar algum acidente”, acrescentou. João também criticou o uso indevido dos patinetes elétricos na cidade. "Olha, eu acho totalmente errado. Eu acho que deveria ter mais fiscalização. Ontem (terça-feira), eu vi quatro estudantes andando num patinete. É comum você ver isso na cidade. E eles ainda são menores de idade, o que não é permitido", contou. Segundo ele, esse tipo de comportamento é frequente, inclusive no bairro Batista Campos, mais especificamente na rua Tupinambás.

Para o aposentado, é fundamental que todos façam sua parte no uso consciente do novo modal. "Sim, com certeza. Tem que ter consciência e principalmente os responsáveis, os pais, porque, para abastecer, fazer o cadastro, tem que ser de maior”, afirmou. Questionado se pretende utilizar o patinete com mais frequência após se familiarizar, João foi direto: "Sim. Pretendo usar com mais frequência para deslocamentos não tão longe".

O que diz a Prefeitura de Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel), esclarece que todas as condições de uso regular, orientações de transporte e segurança, idade mínima, métodos de pagamento e demais dúvidas relacionadas aos patinetes elétricos devem ser tratadas diretamente com a empresa responsável pela operação do serviço.

A Segbel informou ainda que, atualmente, não existe legislação específica para a fiscalização do uso desses equipamentos no trânsito. Entretanto, a Prefeitura de Belém vem realizando ações de orientação e educação de trânsito voltadas ao uso adequado dos patinetes.

De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), os patinetes elétricos se enquadram na categoria de “autopropelidos”, com potência limitada a 1000 watts e velocidade máxima de 32 km/h, sendo permitida sua utilização na malha cicloviária. Já em áreas destinadas ao passeio de pedestres, como calçadas, a velocidade máxima permitida é de 6 km/h. Por conta dos parâmetros de fabricação e configuração, esses equipamentos não estão sujeitos a emplacamento, licenciamento ou registro.

Regras de segurança

  • Atravessar na faixa: Sempre desça do patinete ao atravessar a faixa de pedestres para garantir sua segurança.
  • Evite manobras perigosas: Não é permitido empinar o patinete. Isso pode resultar em quedas e ferimentos.
  • Consumo de álcool: Não pilote sob efeito de álcool. A segurança vem em primeiro lugar.
  • Idade mínima: Apenas pessoas com mais de 18 anos podem utilizar os patinetes.
  • Capacidade: Apenas um passageiro por patinete. O veículo é projetado para uma pessoa.
  • Auxílio proativo: Se você perceber alguém quebrando alguma dessas regras, aborde a situação de forma amigável e ofereça orientações para que o usuário possa andar de maneira segura.

Fonte: Empresa Jet Brasil

 

