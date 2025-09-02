Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Patinetes elétricos em Belém: veja dicas e cuidados para evitar acidentes no dia a dia

Seja para evitar traumas e fraturas ou até mesmo para diminuir o risco de acidentes envolvendo outras pessoas e veículos, ortopedista detalha dicas

O Liberal
fonte

Uso dos patinetes requer cuidados (Foto: Jáder Paes | Agência Belém)

Os patinetes elétricos chegaram às ruas de Belém e rapidamente conquistaram quem busca uma forma prática de se locomover. No entanto, a novidade exige atenção: para evitar acidentes e garantir uma circulação segura, é preciso seguir alguns cuidados essenciais. Seja para evitar traumas e fraturas ou até mesmo para diminuir o risco de acidentes envolvendo outras pessoas e veículos, é importante redobrar a atenção no trânsito do dia a dia.

Entre as recomendações da prefeitura de Belém para o uso dos patinetes, é proibido para menores de 18 anos, mesmo com autorização dos responsáveis. A velocidade máxima é de 20 km/h em ciclovias, 6 km/h em áreas de pedestres e 40 km/h em vias. O uso em dupla não é permitido, por questões de segurança. Além disso, é recomendável o uso de capacete e, à noite, itens refletivos para melhor visibilidade. E ainda, é proibido conduzir sob efeito de álcool.

O ortopedista Marcus Preti ressalta a importância do uso de equipamentos de segurança ao andar de patinete. Segundo ele, é fundamental usar capacete, joelheiras e tênis, pois em caso de queda, ombros e cotovelos são as partes do corpo mais afetadas. Ele explica, ainda, que jovens e adolescentes são a faixa etária mais vulnerável a traumas ou fraturas, sendo que este meio de transporte é mais utilizado para lazer em parques.

“As principais lesões que já chegam no consultório por patinete elétrico são entorses de tornozelo. E ainda, traumas de ombro e cotovelo que são, na maioria dos casos, de tratamento conservador porque, já saiu da fase mais crítica, já está no consultório”, explica o ortopedista.

Já em casos mais graves, quando há acidentes, o médico explica que a queda, seja ela leve ou grave, provoca dor ou entorse, é necessário buscar um médico ortopedista para avaliar a situação do trauma. “Para verificar se lesionou só um estiramento, se houve uma lesão ligamentar ou até mesmo uma fratura. A complicação futura está associada a um trauma não resolvido. Então, um estiramento, uma lesão ligamentar, quanto mais uma fratura, tem que ser tratada, conduzida, cada um com a sua especificidade”, explica.

Recomendações

“Em casos de acidente e queda, inicialmente a pessoa tem que ficar sentada ou deitada e começar a sentir o seu corpo para ver o que aconteceu. A maioria das quedas são leves, em que a pessoa cai, não sente praticamente nada porque não perdeu a função daquele membro. Então, a pessoa pode se movimentar, levantar e voltar a andar com o patinete”, detalha o ortopedista sobre como agir em casos de quedas.

Preti ainda completa: “Mas numa dor moderada e forte, numa deformidade de uma perna, de um braço, de um joelho, de uma situação que está saindo sangue, essa pessoa tem que ficar imóvel, não tem que se levantar. E tem que pedir ajuda ou aguardar por uma ajuda, por um socorro, por um resgate para ser levada para o hospital”, relata.

Ainda segundo Marcus, no dia a dia, alguns cuidados rotineiros podem ajudar a evitar complicações maiores relacionadas à fraturas. É muito importante sempre manter uma busca por um corpo saudável. O corpo saudável se resume em dormir bem, se alimentar bem, praticar esportes. Quem tem um corpo fortalecido, ou seja, massa óssea forte, massa muscular também forte. Quando houver um trauma, uma queda, provavelmente, o dano será menor”, recomenda o médico.

Mobilidade urbana

Para além dos cuidados no dia a dia, com relação à importância dos patinetes para o deslocamento no cotidiano, o especialista em mobilidade urbana Paulo Ribeiro destaca a importância de estabelecer um ranking de prioridades para os deslocamentos nas cidades. Ele lembra que a Lei Nacional de Mobilidade Urbana já define essa hierarquia: primeiro, o transporte a pé, seguido pelo uso de bicicletas e de veículos mais frágeis; depois, o transporte coletivo; e, por último, o transporte individual motorizado.

Segundo ele, os patinetes elétricos se enquadram como veículos frágeis, ficando logo atrás dos deslocamentos a pé e de bicicleta em prioridade. Ribeiro avalia que essa é uma boa alternativa de locomoção. “O patinete é um veículo que vem sendo amplamente utilizado em outras cidades, para deslocamentos curtos, que são complementares a outros modais. Por exemplo, muitas vezes as pessoas descem do ônibus numa determinada via de maior movimento e têm um deslocamento de cerca de um a dois quilômetros”, frisa o especialista.

“E esse tipo de veículo é extremamente útil para esse tipo de deslocamento. Eu vejo com bons olhos isso, principalmente na perspectiva de isso favorecer uma ampliação da nossa malha cicloviária, porque esse tipo de veículo deve ser utilizado dentro de determinadas regras. Sobre o aspecto da questão da segurança, seria ideal que ele circulasse em ciclofaixas ou ciclovias”, acrescenta o especialista.

Mecanismos

Para o especialista, é necessário que se crie mecanismos para que esse meio de transporte possa ser utilizado com segurança, como ciclofaixas e ciclovias. Esse fator, segundo ele, ainda é um desafio, mas que essas áreas exclusivas de circulação podem ajudar difundir essa “cultura” do uso dos patinetes na capital. “Para que isso realmente se difunda mais, que se tenha um alcance maior, é fundamental a ampliação da nossa malha cicloviária”, avalia o especialista.

“Quando não tem a via que a infraestrutura para se deslocar, você começa a ficar com deslocamentos muito restritos, então as pessoas acabam não utilizando por achar que isso também realmente não deve ser compartilhado com o tráfego geral em vias de circulação veicular, não deve ser utilizado na calçada, porque isso pode provocar acidentes com pedestres. Com isso, passaria a dar para o usuário desse modo de transporte uma condição de segurança melhor”, observa Ribeiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

patinetes elétricos

cuidados

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Theatro da Paz em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Theatro da Paz, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

02.09.25 14h47

ARTE E CULTURA

MAUB lança edital para intervenção inédita com 19 murais no Museu Goeldi, em Belém

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de setembro virtualmente

01.09.25 9h00

Vai de ônibus!

Saiba o que fazer e como chegar de ônibus ao Mercado de São Brás, em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Mercado de São Brás, onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

28.08.25 17h29

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Pronto Socorro Mário Pinotti (PSM da 14) em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Pronto Socorro da 14, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo hospital

27.08.25 15h50

MAIS LIDAS EM BELÉM

TRANSPORTE PÚBLICO

BRT da avenida Júlio César deve facilitar acesso ao aeroporto de Belém e melhorar mobilidade urbana

Obras do novo BRT, visitadas pelo ministro Jader Filho, devem ampliar a mobilidade no trajeto de entrada e saída da capital pelo aeroporto

01.09.25 15h09

infraestrutura

Com 90% da execução concluída, Governo prepara entrega das obras nos canais Bengui e Marambaia

Serviços prometem transformar a qualidade de vida de mais de 200 mil moradores de Belém

31.08.25 8h00

anúncio inusitado

Homem segura cartaz ‘Procuro namorada’ e chama atenção em Marituba; veja

A atitude chamou a atenção de motoristas e pedestres que trafegavam pelo local

31.08.25 20h12

FUMAÇA

Belém registra vários pontos com fumaça na manhã desta segunda-feira

A fumaça é verificada nos bairros de Batista Campos e parte dos bairros do Guamá e Terra Firme

01.09.25 8h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda