Em Belém, novo centro de testagem para doenças infecciosas atende até 180 pessoas por dia

Em Belém, uma média de 150 até 180 pessoas são atendidas por dia no novo Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) Rayssa Gorbachofh, voltado à linha de cuidado integral para pessoas vivendo com HIV/Aids, hepatites virais e outras doenças infecciosas. O espaço, que era localizado na avenida Almirante Tamandaré, na Campina, passou a funcionar com nova sede na Travessa Rui Barbosa, 1059, entre Rua Boaventura da Silva e avenida Gov. José Malcher, no Reduto.

O CTA é de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A nova sede está funcionando desde o último dia 10, mas contou com uma cerimônia oficial de inauguração nesta terça-feira (18), com a presença do prefeito Edmilson Rodrigues e do secretário municipal de Saúde, Maurício Bezerra.

São oferecidos os seguintes serviços:

- Atendimento de profilaxia pré-exposição (PrEP)

- Atendimento de Profilaxia Pós-Exposição (PEP)

- Testagem rápida para HIV

- Testagem para sífilis

- Testagem para hepatites B e C

- Aconselhamento pré e pós-teste

- Atendimento farmacêutico

- Atendimento médico clínico geral

- Diagnóstico e tratamento de IST

Com as novas instalações, será possível ampliar os serviços para atendimento, conforme explicou a gerente do CTA, Socorro Pinheiro. "Conseguimos implementar sala de vacinas, que era uma reivindicação muito antiga; testagem de covid-19 para os servidores; diagnóstico de clamídia e gonorreia; e o fluxo das hepatites passa para cá", disse.

Homenagem

O nome do local é uma homenagem (In Memorian) para Rayssa Nascimento, também conhecida como Ferrolha ou Rayssa Gorbachofh, travesti que foi ativista da luta pelos direitos humanos da população LGBTQIA+ e grande militante da luta contra a Aids. Foi uma das pioneiras quando surgiu a primeira ONG LGBTQIA+ do Estado do Pará, o MHB.

Nome do novo CTA é uma homenagem para Rayssa Gorbachofh, travesti que foi ativista da luta pelos direitos humanos da população LGBTQIA+ (Cristino Martins / O Liberal)

Serviço

Qualquer pessoa pode procurar pelos serviços do CTA, sem necessidade de agendamento prévio. Basta comparecer à nova sede. Funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 18h. Contato para dúvidas: 99232-2725.