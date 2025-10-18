Grande Belém ganha nova ponte estaiada ligando Icoaraci e Outeiro, entregue pelo Governo do Estado

Intitulada Pastor Firmino Gouveia, a nova ponte estaiada que liga os distritos de Icoaraci e Outeiro foi entregue pelo Governo do Estado do Pará neste sábado, em evento que reuniu o governador Helder Barbalho e outras autoridades. A obra, estratégica na integração e desenvolvimento urbano na Região Metropolitana de Belém (RMB), significa um avanço na mobilidade e qualidade de vida da população, ao garantir uma ligação segura e permanente entre as duas regiões, em substituição à tradicional travessia por via fluvial.

Durante o ato de entrega, estiveram presentes, além do governador do estado,a vice-governadora, Hanna Ghassan; a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho; o ministro das Cidades, Jader Filho; o prefeito de Belém, Igor normando, e demais autoridades estaduais e municipais.

Amanhã estruturado

"Após mais de 40 anos a ilha de Outeiro e o distrito de Icoaraci ganham um novo meio de interligação entre esses dois distritos tão importantes na nossa capital, distritos que são cidades e com essa obra realizada pelo Governo do Pará hoje vai garantir uma melhor mobilidade, acessibilidade e segurança. A construção dessa ponte garante que o amanhã possa estar estruturado, além de beneficiar cerca de 400 mil pessoas do distrito de Icoaraci e da ilha de Outeiro, também irá potencializar o turismo, os empreendimentos e o lazer de quem visita esta área", enfatizou o governador Helder Barbalho.

Governador Helder Barbalho, autoridades públicas e lideranças comunitárias participam da entrega da nova ponte estaiada ligando Icoaraci e Outeiro (Foto: Marcelo Lelis (Agência Pará))

Com 507 metros de extensão e 10,5 metros de largura, a ponte estaiada segue os mais modernos padrões de engenharia, combinando estética, segurança e durabilidade. Sustentada por cabos de aço (estais) ligados a um mastro central, a estrutura é projetada para garantir fluidez no tráfego e resistência ao longo dos anos, consolidando-se como um novo cartão-postal da capital paraense.

"Mais do que uma grande obra de infraestrutura, a nova ponte Pastor Firmino Gouveia é um vetor de crescimento econômico e turístico. A facilidade de acesso vai impulsionar o comércio local, valorizar imóveis e aumentar o fluxo de visitantes em direção às praias de água doce e aos atrativos naturais de Outeiro, além de fortalecer a economia de Icoaraci, reconhecida por seu polo artesanal e gastronômico", informou o secretário de infraestrutura e logística, Adler Silveira.

Durante sua execução, a obra gerou 120 empregos diretos e cerca de 200 indiretos, movimentando a economia local e beneficiando trabalhadores de diversos setores. A expectativa é que o investimento continue promovendo geração de renda e oportunidades, ampliando o desenvolvimento sustentável da região.

Gratidão

Ester Gouveia é viúva do pastor Firmino Gouveia, importante líder da Assembleia de Deus que faleceu no dia 5 de agosto deste ano, aos 100 anos de idade, e foi homenageado com o nome da ponte. "Estamos muito gratos ao nosso governador por esta homenagem. Se o pastor Firmino estivesse vivo, estaria muito emocionado neste momento. Essa ponte vai ajudar a vida de muitos moradores. Nossa família agradece por esta linda homenagem ao pastor Firmino", pontuou Ester.

Já Minéia Cristina dos Santos é cozinheira e tem um restaurante em Icoaraci. Ela mora no distrito há 30 anos e conhece de perto a realidade. “Quando cheguei aqui só tinha balsa, então era muito difícil atravessar, ir para Belém. Aí, depois, chegou a primeira ponte e agora essa nova ponte aqui na Brasília vai ajudar e muito a nossa vida, só tenho a agradecer ao governo por olhar pra gente”, disse a moradora.