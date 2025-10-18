Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Grande Belém ganha nova ponte estaiada ligando Icoaraci e Outeiro, entregue pelo Governo do Estado

Obra estrutural para a mobilidade, integração e desenvolvimento urbano na Região Metropolitana da capital paraense foi inaugurada pelo governador Helder Barbalho neste sábado (18)

Eduardo Rocha
fonte

Nova ponte ligando os distritos de Icoaraci e Outeiro vai dinamizar a circulação de veículos na Região Metropolitana de Belém (Foto: Alexandre Costa (Agência Pará))

Intitulada Pastor Firmino Gouveia, a nova ponte estaiada que liga os distritos de Icoaraci e Outeiro foi entregue pelo Governo do Estado do Pará neste sábado, em evento que reuniu o governador Helder Barbalho e outras autoridades. A obra, estratégica na integração e desenvolvimento urbano na Região Metropolitana de Belém (RMB), significa um avanço na mobilidade e qualidade de vida da população, ao garantir uma ligação segura e permanente entre as duas regiões, em substituição à tradicional travessia por via fluvial. 

Durante o ato de entrega, estiveram presentes, além do governador do estado,a vice-governadora, Hanna Ghassan; a primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho; o ministro das Cidades, Jader Filho; o prefeito de Belém, Igor normando, e demais autoridades estaduais e municipais.

Amanhã estruturado

"Após mais de 40 anos a ilha de Outeiro e o distrito de Icoaraci ganham um novo meio de interligação entre esses dois distritos tão importantes na nossa capital, distritos que são cidades e com essa obra realizada pelo Governo do Pará hoje vai garantir uma melhor mobilidade, acessibilidade e segurança. A construção dessa ponte garante que o amanhã possa estar estruturado, além de beneficiar cerca de 400 mil pessoas do distrito de Icoaraci e da ilha de Outeiro, também irá potencializar o turismo, os empreendimentos e o lazer de quem visita esta área", enfatizou o governador Helder Barbalho.

image Governador Helder Barbalho, autoridades públicas e lideranças comunitárias participam da entrega da nova ponte estaiada ligando Icoaraci e Outeiro (Foto: Marcelo Lelis (Agência Pará))

Com 507 metros de extensão e 10,5 metros de largura, a ponte estaiada segue os mais modernos padrões de engenharia, combinando estética, segurança e durabilidade. Sustentada por cabos de aço (estais) ligados a um mastro central, a estrutura é projetada para garantir fluidez no tráfego e resistência ao longo dos anos, consolidando-se como um novo cartão-postal da capital paraense.

"Mais do que uma grande obra de infraestrutura, a nova ponte Pastor Firmino Gouveia é um vetor de crescimento econômico e turístico. A facilidade de acesso vai impulsionar o comércio local, valorizar imóveis e aumentar o fluxo de visitantes em direção às praias de água doce e aos atrativos naturais de Outeiro, além de fortalecer a economia de Icoaraci, reconhecida por seu polo artesanal e gastronômico", informou o secretário de infraestrutura e logística, Adler Silveira.

Durante sua execução, a obra gerou 120 empregos diretos e cerca de 200 indiretos, movimentando a economia local e beneficiando trabalhadores de diversos setores. A expectativa é que o investimento continue promovendo geração de renda e oportunidades, ampliando o desenvolvimento sustentável da região.

Gratidão

Ester Gouveia é viúva do pastor Firmino Gouveia, importante líder da Assembleia de Deus que faleceu no dia 5 de agosto deste ano, aos 100 anos de idade, e foi homenageado com o nome da ponte. "Estamos muito gratos ao nosso governador por esta homenagem. Se o pastor Firmino estivesse vivo, estaria muito emocionado neste momento. Essa ponte vai ajudar a vida de muitos moradores. Nossa família agradece por esta linda homenagem ao pastor Firmino", pontuou Ester.

Já Minéia Cristina dos Santos é cozinheira e tem um restaurante em Icoaraci. Ela mora no distrito há 30 anos e conhece de perto a realidade. “Quando cheguei aqui só tinha balsa, então era muito difícil atravessar, ir para Belém. Aí, depois, chegou a primeira ponte e agora essa nova ponte aqui na Brasília vai ajudar e muito a nossa vida, só tenho a agradecer ao governo por olhar pra gente”, disse a moradora.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

governo entrega nova ponte que liga icoaraci e outeiro
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

'Terra poderosa'

Amaury Lorenzo dança carimbó em Belém e declara amor pelo Pará

Ator compartilhou vídeo nas redes sociais celebrando a cultura paraense e elogiando o povo

11.10.25 17h04

Círio

TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez

Transmissão vai estar na programação do JL2, a partir das 18h deste sábado (11), com duração de 1h40

10.10.25 8h00

Círio 2025

Grupo Liberal leva a grandiosidade do Círio de Nazaré ao Pará, Brasil e mundo

Cobertura multiplataforma destaca a religiosidade da devoção à padroeira dos paraense, Nossa Senhora de Nazaré

10.10.25 6h00

Vai rolar um especial?

Fábio Porchat confirma presença pela 1ª vez no Círio de Nazaré e pede dicas

O apresentador do programa "Que história é essa, Porchat?" vai participar da procissão e pediu ajuda nas redes; internautas destacam tacacá, maniçoba e as chuvas de Belém

09.10.25 15h48

MAIS LIDAS EM BELÉM

QUE VENHA A COP 30!

Belém decreta feriado municipal e teletrabalho durante a COP 30; veja os dias

Além do feriado municipal decretado, a Prefeitura de Belém determinou teletrabalho na administração direta e indireta e a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino

17.10.25 12h37

SORTE NO JOGO!

Morador do bairro do Tenoné, em Belém, aposta R$ 3 e ganha mais de R$ 1,6 milhão na Lotofácil

O sorteado conseguiu levar o prêmio sozinho após realizar apenas uma aposta simples com 15 números

14.10.25 15h04

BELÉM

Maior navio de guerra da América Latina ganha novos dias de visitação em Belém; saiba mais

A primeira atracação do navio em Belém este ano, no final de setembro

17.10.25 11h16

INAUGURAÇÃO

Confira os restaurantes e bares inaugurados no polo gastronômico do Mercado de São Brás em Belém

Nesta quinta-feira (9/10), novos estabelecimentos chegaram ao mercado recém revitalizado; saiba quais

09.10.25 22h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda