Escalpelamento: Marinha realiza ações preventivas em Cametá, no Pará

Foram registrados 16 casos de escalpelamento no Pará em 2021 e outros dois ocorridos em janeiro deste ano, segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). Diante dessa situação grave e recorrente nos rios da Amazônia, a Marinha do Brasil intensifica ações de prevenção a esse tipo de acidente, realizando desde esta terça-feira (8) até sexta-feira (11), palestras, instalação gratuita de coberturas de eixo de motor e distribuição de panfletos educativos na cidade de Cametá, no Baixo Tocantins.

VEJA MAIS

As ações são promovidas pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental, com apoio de representantes da Secretaria de Saúde Pública do Pará (Sespa), da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda; do Conselho Regional de Psicologia e da Organização não Governamental Amigos Voluntários do Pará.

A Marinha atua em escolas municipais, centros comunitários, portos, feiras e em outros locais com fluxo intenso de circulação de pessoas. Na ocasião, também são doados coletes salva-vidas para garantia da salvaguarda da vida humana nos rios.

Em 2021 foram instaladas 301 coberturas de eixo pela Marinha do Brasil na jurisdição do comando do 4º Distrito Naval. O capitão-tenente Diego Medeiros, que integra a missão da Marinha em Cametá, convidou os proprietários e condutores de embarcação a comparecerem ao Porto Bom Jesus ou buscar a corporação para receber a proteção do motor durante a operação neste município.

O que é escalpelamento?

Escalpelamento é quando uma pessoa tem o couro cabeludo arrancado da cabeça ao ficar presa no eixo do motor de embarcação.