Menina de 10 anos sofre escalpelamento na Ilha do Marajó

Uma menina de 10 anos foi vítima de escalpelamento em uma embarcação que navegava pelo Rio Jaburu dos Alegres, em Gurupá, na Ilha do Marajó, no começo da tarde de domingo (9). Ela foi socorrida e aguarda por cirurgia no Amapá.

A criança estava em uma embarcação do tipo rabeta na companhia de um irmão mais velho quando teve os cabelos presos no eixo do motor do barco. De acordo com o pai, Márcio de Souza, ela teve o couro cabeludo completamente arrancado e perdeu também uma orelha.

Após o acidente, a menina foi socorrida por outra embarcação e encaminhada para o Pronto Socorro de Macapá, no Amapá. O estado de saúde da menina é considerado estável. Contudo, devido à recuperação ser demorada, não há previsão de alta.

"Ela está sendo muito guerreira", afirma o pai. Segundo ele, ainda não se sabe como o acidente aconteceu, pois a embarcação possui o equipamento de segurança adequado.

A família está mobilizando uma campanha nas redes sociais em prol do tratamento da criança. Interessados podem enviar doações através do PIX 96984075615, em nome de Márcio Bezerra de Souza.