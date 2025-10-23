Capa Jornal Amazônia
Entrega da Avenida Liberdade está prevista para o primeiro trimestre de 2026

A obra já atingiu 80% de execução e deve transformar a mobilidade urbana da Região Metropolitana de Belém

O Liberal
fonte

Entrega da Avenida Liberdade está prevista para o primeiro trimestre de 2026. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

A Avenida Liberdade, obra estratégica de mobilidade na Região Metropolitana de Belém (RMB), deve ser entregue no primeiro trimestre de 2026. O anúncio foi reforçado nesta quinta-feira (23), durante visita à construção, que já alcançou 80% de execução. A nova via irá ligar a Avenida Perimetral, no bairro da Terra Firme, à Alça Viária, em Marituba.

Com 14 km de extensão, a via expressa contará com três faixas em cada sentido, ciclovias, acostamentos de 2,5 m, iluminação pública em LED alimentada por energia solar, além de sinalização moderna, sistema de drenagem e pavimentação de alta resistência. Também estão previstas 2 pontes e 4 viadutos para garantir o fluxo contínuo de veículos e pedestres.

image Obra já atingiu 80% de execução. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra), Adler Silveira, a nova via será um marco na mobilidade da região. "A Avenida Liberdade é uma obra estratégica do governo do Estado que vai transformar o deslocamento entre Belém, Ananindeua e Marituba. Hoje, quem leva cerca de 30 a 40 minutos nesse trajeto vai poder percorrê-lo em aproximadamente 12 minutos quando a rodovia estiver concluída", destacou o secretário.

Sustentabilidade e impacto ambiental reduzido

A Avenida Liberdade foi projetada dentro do conceito de "Rodovia Verde", com o intuito de integrar o desenvolvimento urbano à preservação ambiental. O traçado segue o linhão da Eletronorte, aproveitando uma faixa já antropizada, ou seja, sem necessidade de grande supressão vegetal. "Nós trabalhamos sobre uma área que já estava aberta, com uma faixa de servidão de 45 m. Assim, conseguimos reduzir significativamente o impacto ambiental", explicou Adler Silveira.

A preocupação ambiental também se reflete nas 37 passagens de fauna instaladas ao longo do percurso, sendo 22 aéreas e 15 subterrâneas. "Essas passagens garantem segurança no trânsito dos animais silvestres e de quem trafega pela avenida", afirmou o titular da Seinfra.

image Adler Silveira, titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seinfra). (Foto: Igor Mota / O Liberal)

O projeto conta ainda com o envolvimento direto das comunidades locais, responsáveis, inclusive, pela confecção de parte das passagens de fauna. "As comunidades conhecem o território e sabem quais espécies circulam na região. Por isso, estamos empregando mão de obra local, o que também gera renda e fortalece o vínculo entre desenvolvimento e sustentabilidade", pontuou Silveira.

Obras de arte e diálogo com comunidades

A Seinfra informou que 57 condicionantes ambientais estão sendo cumpridas ao longo da execução da obra, com ações que incluem pavimentação de vias nas comunidades vizinhas, construção de escolas e postos de saúde. Todas as etapas foram acompanhadas por audiências públicas e estudos de impacto ambiental. "Essa rodovia segue todos os parâmetros legais e ambientais. As comunidades foram ouvidas desde o início, e nós temos cumprido rigorosamente as condicionantes previstas nas licenças ambientais", reforçou o secretário.

A Avenida Liberdade também contará com 6 obras de arte especiais, entre viadutos e pontes, pensadas para garantir o menor impacto possível nas áreas atravessadas. Um dos exemplos é o viaduto sobre as adutoras da Cosanpa, que assegura o abastecimento de água da capital. Outro destaque é o viaduto da CEASA, que preserva o acesso dos produtores rurais das ilhas à Central de Abastecimento. "Essas obras foram projetadas para manter a rotina das comunidades e das instituições afetadas. A gente não poderia simplesmente interromper passagens que garantem o trabalho e o sustento de tantas famílias", disse o titular da Seinfra.

image A Avenida Liberdade é uma obra estratégica para transformar o deslocamento entre Belém, Ananindeua e Marituba. (Foto: Igor Mota / O Liberal)

Geração de emprego e expectativa de conclusão

Atualmente, mais de 800 trabalhadores atuam diretamente na obra, entre engenheiros, operadores e técnicos. Além de gerar empregos, a construção deve impulsionar o desenvolvimento econômico da Região Metropolitana. "É uma obra que vai transformar a vida das pessoas, reduzindo o tempo de deslocamento e facilitando o acesso a serviços públicos, escolas e unidades de saúde. Ela cria uma nova rota de escoamento e desafoga a BR-316", destacou Adler Silveira.

Segundo Adler Silveira, o ritmo das obras depende agora das condições climáticas. "Estamos com 80% da obra pronta e nossa meta é concluir até o primeiro trimestre de 2026. Caso o tempo ajude, podemos até antecipar a entrega. Mas é essencial garantir a qualidade do pavimento e da drenagem, para que a rodovia tenha durabilidade e segurança", explicou o titular da Seinfra.

Com a conclusão da Avenida Liberdade, o Governo do Pará pretende consolidar um novo eixo de desenvolvimento para a Região Metropolitana, conectando áreas urbanas e rurais, impulsionando a economia e promovendo uma mobilidade mais ágil, segura e sustentável. "A Avenida Liberdade é uma obra que simboliza o futuro da mobilidade no Pará. Ela representa desenvolvimento, integração e respeito ao meio ambiente", concluiu Silveira.

