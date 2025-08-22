Obras da Avenida Liberdade avançam e já chegam a 70% de conclusão

Na manhã desta sexta-feira (22), o governador Helder Barbalho acompanhou a vistoria técnica nas obras da Avenida Liberdade, em Marituba. A visita contou com a presença da primeira-dama Daniela Barbalho, da prefeita Patrícia Alencar e de diversas autoridades estaduais, municipais e representantes das comunidades locais, que acompanharam o andamento de um dos maiores investimentos em mobilidade urbana da Região Metropolitana de Belém (RMB).

Com 14 quilômetros de extensão, a nova via já tem cerca de 70% dos serviços concluídos, incluindo a pavimentação de 2,5 km, terraplanagem, base, sub-base e asfaltamento. O projeto prevê ainda a construção de duas pontes e quatro viadutos, facilitando a travessia de comunidades como Abacatal, Navegantes e Ceasa.

Segundo o governador, a obra vai transformar a mobilidade na região, funcionando como alternativa estratégica à BR-316.

“Estamos chegando à fase de pavimentação desta via tão importante, que interligará Marituba, Ananindeua e Belém. O trajeto entre a Alça Viária e a Perimetral da UFPA poderá ser feito em apenas 10 minutos, representando economia de tempo, mobilidade e qualidade de vida para a população”, destacou Helder.

Além da infraestrutura viária, o projeto inclui 34 passagens de fauna para preservar o ecossistema local e garantir a circulação segura de animais silvestres. A obra também já gerou mais de 700 empregos diretos.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira, ressaltou o caráter estratégico do empreendimento:

“A Avenida Liberdade é um divisor de águas para a mobilidade da RMB. É uma via moderna, planejada para dar fluidez ao trânsito, reduzir o tempo de deslocamento e oferecer mais segurança a motoristas, ciclistas e pedestres. Além de gerar emprego e renda, fortalece o desenvolvimento econômico da região”, afirmou.

Sustentabilidade e inovação

A nova avenida terá pistas com três faixas em cada sentido, ciclofaixas nos dois lados, acostamentos de 2,5 metros, iluminação em LED com energia solar e pavimento ecológico para a ciclovia. Segundo o governo, essas características reforçam o compromisso do Estado com infraestrutura moderna e sustentável.

Quando concluída, a Avenida Liberdade vai interligar a Alça Viária à Avenida Perimetral, próxima à Universidade Federal do Pará, beneficiando diretamente Belém, Ananindeua e Marituba, além de facilitar o acesso ao sul do estado, ao Porto de Vila do Conde e ao Baixo Tocantins.