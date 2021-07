Entenda o que são soluços e quando procurar ajuda, caso sejam persistentes

Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez recorrentes queixas de um quadro de soluço persistente que está sofrendo. Na madrugada desta quarta-feira (14), ele foi levado ao Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com dores abdominais. De lá, de foi transferido durante esta tarde para hospital em São Paulo devido à obstrução intestinal. O médico gastroenterologista Fábio Araújo, especialista consultado pela Redação Integrada de O Liberal, explica que o soluço é uma condição clínica relacionada a espasmos que ocorrem no diafragma, músculo que divide o tórax do abdome.

“Os motivos agudos (que levam ao soluço) têm a ver com uma deglutição errada, onde o próprio esôfago, que passa muito perto desse nervo, tem um condicionamento de condução desse conteúdo que você engoliu e nessa forma errada ele produz ondas peristálticas que estimulam o nervo frênico, criando uma situação de espasmo do diafragma. Os quadros mais graves são relacionados a condições digestivas mais crônicas. As doenças transitórias do aparelho digestivo que estimulam o soluço são aquelas que fazem com que as vísceras tubulares se distendam”, observa o médico.

O especialista também ressalta que a temperatura dos alimentos extremas, muito frio ou muito quente, também pode gerar soluço, e que a tentativa de tratar um quadro de soluço com susto é apenas mito. “Na verdade, o susto pode estimular violentamente essa área de transição (entre o tórax e o abdome), havendo uma primeira contração e desenfrear estímulos a partir do nervo diafragmático”, aponta o médico.

Ainda segundo o doutor Fábio Araújo, “doenças inflamatórias na transição do estômago para o esôfago, geralmente causadas por refluxo gastroesofágico, que provoca uma situação chamada periesofagite”, também podem estimular o nervo frênico, causando assim um quadro de soluço. A condição se torna persistente devido fatores obstrutivos ou metabólicos.

Na avaliação do médico gastroenterologista, a condição que está acometendo o presidente Jair Bolsonaro é uma condição mista. “Porque tem o fator obstrutivo, que vai causar no aparelho digestivo visceral a distensão, que normalmente começa nas alças intestinais e dependendo de quão ampla seja essa distensão pode sim pressionar o diafragma, e também o fator metabólico porque quando a pessoa está obstruída por algum motivo, e provavelmente isso esteja relacionado a cirurgia que ele fez ou existe uma obstrução segmentar, passa a perder eletrólitos e esses eletrólitos, principalmente potássio, sódio, cloro, magnésio, todos esses têm a ver com essa estimulação errônea dessa região diafragmática”, afirma Araújo.

Quando o soluço é persistente, o paciente precisa ficar atento. “Os riscos que o paciente corre quando o soluço é persistente é justamente ter essa condição de desconforto, não só pelo espasmo, mas a repetição disso leva a uma exaustão do diafragma, que leva uma escorçam torácica, causada pela expansão quando o pulmão enche de ar. Em consequência, vem as alterações metabólicas diante dessas perdas e da má-alimentação, já que o soluço crônico impede a pessoa de se alimentar, tanto na parte proteica quanto na parte hídrica”, acrescenta.