Presidente Jair Bolsonaro vai para hospital após sentir dores abdominais e ter soluços persistentes

O presidente Jair Bolsonaro foi para o Hospital das Forças Armadas (HFA) em Brasília, para fazer exames, após sentir dores abdominais, na madrugada desta quarta-feira (14). Ele já vinha se queixando, nos últimos dias, de soluços persistentes. Segundo nota divulgada pelo Planalto, ele deu entrada na unidade hospitalar por orientação de sua equipe médica, para investigar as causas dos soluços.

"Por orientação médica, o presidente ficará sob observação, no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital. Ele está animado e passa bem", diz a nota.

A agenda da manhã do presidente previa, às 11h, um encontro com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux. De acordo com o G1, essa reunião foi definida no início da semana, com o objetivo de apaziguar o ambiente entre os poderes da República. Falas de Bolsonaro contra a urna eletrônica causaram desgaste e geraram reações no Judiciário e no Legislativo.

Bolsonaro também participaria, às 8h, de uma reunião do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. Às 10h, no Palácio do Planalto, ele participaria do lançamento de um programa chamado Ações para o Novo Ensino Médio.