Empurrador naufraga em porto de Santarém

Um empurrador NM VII naufragou nesta quinta-feira (7/11), no Rio Tapajós, no Porto dos Milagres, que fica em Santarém, no oeste do Pará. Até o momento, as autoridades não informaram se alguma pessoa se feriu ou está desaparecida por conta do incidente. As causas do naufrágio ainda são desconhecidas.

Nas redes circula um vídeo que mostra o momento em que a embarcação é engolida pelas águas. Antes da submersão do empurrador, é possível ver ao fundo da gravação um homem vestido com uma camisa escura e bermuda clara correndo para se proteger. Porém, não há confirmação se ele era passageiro ou tripulante da embarcação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e da Marinha do Brasil. A reportagem aguarda retorno.