Duas pessoas desaparecem após vendaval agitar Rio Tapajós em Belterra e Santarém

Uma embarcação do tipo empurrador, que estava carregada com brita, naufragou e duas pessoas estão desaparecidas após um vendaval ser registrado no Rio Tapajós, em Belterra, na tarde de segunda-feira (4/11). Na cidade de Santarém, também no oeste do Pará, várias barracas que ficavam na beira das praias foram destruídas pelos fortes ventos, causando prejuízos para moradores de toda a região.

Nos dois municípios, que são banhados pelo Rio Tapajós, circularam imagens dos estragos que ocorreram devido à ventania. Na Praia do Pindobal, a força da água fez barracas desmontarem e serem levadas pela correnteza. Próximo do local havia um empurrador com cinco pessoas a bordo. Testemunhas relataram que a embarcação ficou à deriva diante do vendaval e três pessoas foram resgatadas com vida. No entanto, dois tripulantes do veículo aquático não foram mais vistos. Eles teriam retornado para o empurrador na tentativa de pegar os pertences, mas foram arrastados pela água.

Moradores da área acionaram o Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil para auxiliar nas buscas pelas duas vítimas que estão desaparecidas. Algumas barracas em Alter do Chão também foram destruídas pela força da água. A situação na região, após o vendaval, é acompanhada pela pelas autoridades da área. Conforme os relatos locais, em alguns pontos os moradores dos municípios ficaram sem energia elétrica por algumas horas.

Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que as buscas pelas vítimas continuam. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e a Prefeitura de Santarém, e aguarda o retorno.