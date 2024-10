Navio da Marinha afunda com 75 pessoas a bordo

O navio HMNZS Manawanui, da Marinha da Nova Zelândia, encalhou e afundou próximo à costa de Samoa enquanto realizava uma pesquisa de recifes. O incidente ocorreu na noite do último sábado, 5 de outubro de 2024, a cerca de uma milha náutica da costa sul da ilha de Upolu.

De acordo com a Força de Defesa da Nova Zelândia, o navio transportava aproximadamente 75 pessoas a bordo, todas resgatadas com ferimentos leves, principalmente devido à travessia de um recife. Vários navios foram mobilizados para auxiliar no resgate da tripulação e dos passageiros, que evacuaram a embarcação utilizando botes salva-vidas. O motivo do encalhe ainda é desconhecido e requer uma investigação mais aprofundada.

"Estamos muito gratos pela ajuda de todos os envolvidos, desde o RCCNZ, que coordenou os esforços de resgate, até os navios que responderam e levaram nossa tripulação e passageiros de Manawanui para um local seguro", disse o Comandante do Componente Marítimo, Comodoro Shane Arndell.

Após o incidente, o primeiro-ministro interino de Samoa indicou que um vazamento de óleo era "altamente provável", e as autoridades locais estão realizando uma avaliação ambiental na área afetada. O navio, que custou cerca de R$ 345 milhões e foi adquirido em 2018, estava em sua terceira missão na região do Pacífico Sul neste ano. A Marinha da Nova Zelândia está atualmente operando com capacidade reduzida, com três de seus nove navios inativos devido a escassez de pessoal.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)