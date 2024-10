Eleitores ficam ilhados após naufrágio no Amazonas; Exército realiza resgate

Na madrugada deste domingo (6), militares do Exército Brasileiro resgataram 23 eleitores que ficaram ilhados após o naufrágio de uma embarcação no interior do Amazonas. O acidente ocorreu no Vale do Javari, na Comunidade de Palinares, em Nova Olinda do Norte, enquanto os eleitores se dirigiam para a Comunidade Estirão do Equador, onde votariam nas eleições municipais de 2024.

De acordo com o Exército, a embarcação naufragou no trajeto pelo rio Javari, deixando os passageiros à deriva. A equipe militar, que opera na região, foi acionada rapidamente e transportou os eleitores até a base do 4º Pelotão Especial de Fronteira. Após o resgate, todos receberam atendimento médico antes de serem encaminhados de volta para suas casas.

A votação na região começou às 6h e terminou às 15h. Não há confirmação se os eleitores conseguiram chegar ao local de votação após o resgate.

"A rápida ação destaca a importância e a prontidão dos militares na região, marcando presença do Estado no Vale do Javari, em condições de manter a vigilância e soberania, além de colaborar no combate aos ilícitos transfronteiriços e ambientais em áreas isoladas da Amazônia Ocidental", disse o Exército.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)