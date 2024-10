Exército envia 40 militares para reforçar segurança nas eleições em Parauapebas

Neste domingo (6/10), dia de votação para as eleições municipais de 2024, o município de Parauapebas, localizado no sudeste do Pará, recebeu um reforço significativo de segurança com a presença de 40 militares do Exército Brasileiro. A medida foi adotada para garantir a tranquilidade e segurança dos eleitores no exercício de seu direito ao voto, bem como para assegurar o bom funcionamento dos processos eleitorais na cidade.

O contingente do Exército está distribuído em pontos estratégicos de Parauapebas, com o apoio de forças locais, como a Polícia Militar e a Guarda Municipal, que já estavam atuando no município.

Com a presença das forças federais e estaduais, a expectativa é que a votação ocorra de forma pacífica, reafirmando o compromisso de todos com o fortalecimento da democracia em Parauapebas e em todo o Pará.

Com informações do repórter Madson Santos, especial para O Liberal, direto de Parauapebas.