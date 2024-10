Ao menos 78 pessoas morrem após barco superlotado virar no Congo

Nesta sexta-feira (04), um barco que transportava 278 passageiros virou no Lago Kivu, na República do Congo, resultando na morte de pelo menos 78 pessoas. Segundo as autoridades locais, dezenas de pessoas continuam desaparecidas. A embarcação operava com aproximadamente três vezes sua capacidade máxima. Muitos dos passageiros estavam tentando fugir de zonas de conflito na guerra civil que o país centro-africano atravessa.

O acidente ocorreu na manhã e foi filmado por passageiros de uma outra embarcação que estava próxima, quando o barco se aproximava do porto após uma travessia pelo lago. O governador da província de Kivu do Sul, Jean-Jacques Purisi, informou que o número de mortos pode aumentar, pois ainda há corpos não encontrados. Até o momento, apenas 28% dos passageiros foram localizados e estima-se que cerca de 40 pessoas tenham sido resgatadas.

“Levará pelo menos três dias para obter os números exatos, porque nem todos os corpos foram encontrados ainda”, disse Jean-Jacques Purisi à imprensa local.

A rota pelo Lago Kivu tem se tornado cada vez mais utilizada, em decorrência dos conflitos entre as forças do governo e os rebeldes de etnia tutsi do M23 (Movimento 23 de Março), que tornaram as estradas da região perigosas ou intransitáveis, estourando, mais uma vez, uma guerra civil no país africano. A insegurança também elevou os custos do transporte rodoviário, tornando-o inacessível para muitas pessoas.