Empreendedorismo feminino paraense recebe incentivo com festival do Ministério da Cultura

O Pará recebe, até o dia 2 de novembro, o Festival Cultura e Juventude, direcionado para o incentivo do empreendedorismo feminino. Com realização do Ministério da Cultura (MinC), o evento ocorre em Belém, Castanhal, Marabá, Altamira, Santarém e Placas. A programação encerra na Vila da Barca, na capital paraense, com feira de economia criativa e apresentações de música e dança.

O Festival Cultura e Juventude foi aprovado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet (Nº 8.313/1991), e conta com patrocínio da Equatorial Pará e produção da 3JC. Por meio de palestras, oficinas e treinamentos, o festival impulsiona o empreendedorismo com foco em mulheres, especialmente estudantes e mãe de alunos da rede pública de ensino. O evento também impulsiona o grafite com cursos e atividades nos principais centros comunitários dos municípios.

“Acreditamos na capacitação das mulheres para que elas possam fortalecer a autonomia financeira e abrir caminhos para o desenvolvimento de pequenos negócios e, ao mesmo tempo, oferecendo aos jovens uma forma positiva de expressão através da arte”, fala Christiene Quaresma, produtora da 3JC.

De 23 de setembro a 02 de novembro, o Festival Cultura e Juventude impulsiona o empreendedorismo de mulheres por meio de oficinas e palestras (Divulgação)

O Festival Cultura e Juventude iniciou em Belém, entre os dias 23 e 27 de setembro. De 30 de setembro a 04 de outubro, o evento está em Castanhal. Em seguida, de 14 a 18 de outubro, Altamira recebe a programação.

A quarta parada do festival é Marabá, entre os dias 21 e 25 de outubro. Santarém, no oeste do Pará, recebe o encontro de 28 a 30 de outubro. Por fim, o circuito chega a Placas, entre os dias 31 de outubro e 02 de novembro.

Festival Cultura e Juventude, com incentivo ao empreendedorismo feminino, passa por seis municípios do Pará (Divulgação)

O encerramento na Vila da Barca, em Belém, ocorre nos dias 9 e 10 de novembro de forma totalmente gratuita. A agenda completa desses dias ainda será divulgada pela organização do evento.

Serviço

Festival Cultura e Juventude com incentivo ao empreendedorismo feminino

Data: 23 de setembro a 02 de novembro de 2024

Municípios contemplados: Belém, Castanhal, Marabá, Altamira, Santarém e Placas

Cronograma:

23 a 27 de setembro - Belém

30 de setembro a 04 de outubro - Castanhal

14 a 18 de outubro - Altamira

21 a 25 de outubro - Marabá

28 a 30 de outubro - Santarém

31 de outubro e 02 de novembro - Placas

09 e 10 de novembro - Vila da Barca (encerramento)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)