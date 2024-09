Sensações do Círio: feira celebra o empreendedorismo feminino com artesanato, gastronomia e cultura

Em homenagem ao Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas e culturais do Estado, em um shopping localizado na Rod. Augusto Montenegro realiza a feira “Sensações do Círio”, que estará aberta ao público até o dia 13 de outubro de 2024. O evento, que reúne artesanato, gastronomia e arte, promete ser uma imersão completa nos elementos culturais e tradicionais dessa festa religiosa tão importante para os paraenses.

A feira é realizada em parceria com a Usina da Paz do Benguí e conta com seis barracas, onde são comercializados produtos temáticos do Círio, como lembrancinhas, camisas bordadas e itens artesanais que remetem à festividade. Além disso, os visitantes poderão saborear comidas típicas da época, feitas com ingredientes e receitas tradicionais da época nazarena.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Qual o percurso do Traslado de Carros? Veja as ruas e horário da mais nova procissão do Círio]]

As empreendedoras responsáveis pelas barracas são alunas da Usina da Paz, um projeto social voltado para a capacitação de mulheres da comunidade do Benguí, que encontram no artesanato e na gastronomia uma forma de gerar renda e promover a cultura local. A feira também reforça o papel do shopping como um espaço de incentivo ao empreendedorismo feminino e ao desenvolvimento social.

"A campanha 'Sensações do Círio' foi pensada para despertar todos os sentidos que fazem parte dessa festa tão importante para nossa cultura. Aqui no Parque Shopping, o público poderá sentir o cheiro e o sabor do Círio, através das comidas típicas, se encantar com os produtos artesanais, como pulseiras e camisas, e se envolver com a música que ecoa o espírito da festividade", destaca Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém.

Com entrada gratuita, a feira “Sensações do Círio” é uma oportunidade para os paraenses e turistas vivenciarem o Círio de Nazaré de maneira única, com produtos autênticos e a essência cultural da maior festa religiosa da Amazônia.

Serviço:

Feira "Sensações do Círio"

Data: Até 13 de outubro de 2024

Local: Parque Shopping Belém - Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde.

Horário: Seg a Sáb - 10h às 22h / Dom - 11h às 22h

Entrada gratuita.