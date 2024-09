CÍRIO 2024: Liah Soares realiza releitura de 'Ela vem', nesta sexta-feira (27)

A cantora e compositora paraense Liah Soares, lança nova versão da música 'Ela Vem', nesta sexta-feira (27), em todas as plataformas digitais. O objetivo é traduzir através da arte musical, a emoção de ser paraense e experienciar as múltiplas sensações que é o Círio de Nazaré.

Ao lado de diversos nomes da música paraense e nacional, a cantora Liah Soares quis expor por essa canção alguns sentimentos vividos na festa nazarena. "Eu queria falar sobre a fé que move montanhas e traz milagres, sobre como o Círio revela a nossa rica cultura, a solidariedade e a beleza na simplicidade das coisas… Não sei se consegui expressar tudo, provavelmente não. Porque o significado do Círio é muito maior do que é possível falar, temos que viver e agradecer" , disse ela.

Ao celebrar dos 10 anos da composição, Liah Soares decidiu regravar a música com novas vozes e recebe convidados especiais como: Pinduca, Flávio Venturini, Gabi Nascimento, Lucinha Bastos, o tenor lírico Thiago Arancam, além da participação especial do Coral Infantil Bom Jesus, que juntos, deram sua contribuição no projeto.

Ao retratar a sua trajetória musical com esta canção, Liah deixou evidente seu carinho pela obra. "Quando compus essa música há 10 anos eu queria falar sobre o espetáculo de fé que faz o coração de Belém bater num só compasso, entrelaçados pela corda, trazendo as dores, as esperanças e a alegria do nosso povo. Eu precisava expressar o imenso amor que vem da minha alma quando canto para Nossa Senhora e quando canto numa só voz com todos os romeiros em procissão" , comentou a cantora.