Governo do Pará ganha prêmio internacional por programa de atenção às mulheres

O programa “Por Todas Elas” do Governo do Pará foi premiado com um importante reconhecimento internacional. Idealizado pela vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, foi recebeu o prêmio de boas práticas durante a 9ª edição do Regional Best Practice Award promovido pela ORU Fogar, organização internacional que reúne diversas regiões do mundo para incentivar o desenvolvimento de governos regionais.

“O ‘Por Todas Elas’ é um projeto voltado às mulheres e busca, além das ações de atendimento às mulheres, fortalecer o empreendedorismo e o protagonismo da mulher. Precisamos que as nossas mulheres tenham autonomia financeira, e essa autonomia fica mais fácil de ser alcançada com o empreendedorismo. O projeto capacita mulheres, ajuda no fortalecimento da autoestima e também, prevê um engajamento maior da mulher na política. Nós precisamos das mulheres ocupando todos os tipos de espaço de poder para que outras mulheres se sintam representadas, isto fortalece a mulher de um modo geral. Por isso queria agradecer a todos que ajudaram na construção deste projeto. As mulheres merecem”, disse a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan.

A comunicação da vitória paraense ocorreu nesta quinta-feira, 1º de julho, mas, o prêmio será entregue somente dia 2 de outubro, em Barcelona, na Espanha. O Pará foi o único estado brasileiro contemplado com esta premiação que, além do “Por Todas Elas”, reconheceu duas iniciativas da Catalunha; uma de Córdoba, na Argentina; e uma de Manabi, no Equador.

O “Por Todas Elas” surgiu em março de 2024 com a proposta de atuar de forma itinerante, levando ações sociais, de saúde, empoderamento e capacitação para mulheres de todo estado.

Desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado das Mulheres (Semu) e a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), com apoio de diversos órgãos do estado, municípios e parceiros da iniciativa privada, o projeto alcançou números expressivos: foram mais de 51 mil pessoas atendidas e 2.575 capacitadas, transformando a vida de milhares de mulheres de 11 municípios do Pará.

“Nosso planejamento é chegar em todas as regiões do Pará, e o ‘Por Todas Elas’ segue avançando cada vez mais no atendimento e no fortalecimento da mulher na política e no empreendedorismo, que é tão importante. Grande parte dos pequenos negócios no Pará são liderados por mulheres, então, nós queremos mostrar para a nossa mulher que é possível, sim, ter o seu protagonismo através da capacitação e do crédito, que é muito importante. Nós informamos quais os meios de acesso ao crédito para que ela possa iniciar um pequeno negócio e, assim, alcançar a sua tão sonhada autonomia financeira”, conclui a vice-governadora do Pará.