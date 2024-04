Embarcação com corpos no Pará: perícias serão realizadas na segunda-feira (15/4), diz PF

A Polícia Federal anunciou que os procedimentos de perícia na embarcação encontrada com vários corpos na região de Tamatateua, município de Bragança, serão realizados na segunda-feira (15/04) no Instituto Médico Legal (IML) de Bragança. A informação foi repassada ainda na noite deste domingo (14/04) pela própria PF, que assumiu a investigação do caso.

De acordo com a PF, “o exame do barco e análise preliminar dos corpos serão feitos amanhã para confirmar (ou não) essa hipótese do barco ter vindo da África”.

Resgate

A embarcação está prevista para chegar por volta das 22h deste domingo ao porto da Vila do Castelo, em Bragança, na região do Salgado paraense. Desde a manhã de hoje (14/04), diversos órgãos da Segurança Pública, liderados pela Polícia Federal com apoio do Corpo de Bombeiros, estão mobilizados no resgate. No entanto, enfrentam dificuldades devido ao comportamento da maré.

Uma estrutura foi montada pelos órgãos da Segurança Pública no porto para o içamento do barco e dos corpos, utilizando uma retroescavadeira da Prefeitura Municipal.

“A embarcação vai ser empacotada com uma lona, a retroescavadeira vai içar ela, vamos colocar sobre a prancha, que é da Marinha. A embarcação com todos os corpos dentro vai ser direcionada para o IML e somente lá é que vai ser trabalhado”, explicou o tenente Hugo, do Corpo de Bombeiros.