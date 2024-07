Em um ano, Amazônia Sempre passa de US$ 1 bi para US$ 4,2 bi destinados a programas no bioma

Em um ano de atividade, o Programa Amazônia Sempre, iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) que visa uma série de medidas para acelerar o desenvolvimento sustentável do bioma amazônico, aumentou sua carteira financeira de US$ 1 bilhão para US$ 4,2 bilhões. Os valores financiam projetos em toda a região e foram anunciados em um evento neste sábado (27), em Belém. O momento contou com a presença de uma série de autoridades nacionais e internacionais, como a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen.

Ao todo, o BID já financiou 199 projetos na Amazônia por meio do Programa. São 123 em execução e 76 em preparação. O presidente do banco, Ilan Goldfajn, comemorou os resultados alcançados. “Há um ano, anunciamos nosso desejo de contribuir para projetos para a floresta, pessoas, economia… Para as comunidades da região. Chamamos essa iniciativa de Amazônia Sempre. Em pouco tempo, um ano, passamos de uma ideia, para números e resultados concretos. Nós nos organizamos com um objetivo comum, que é proteger essa região”, pontuou.

As análises feitas pelo BID, no âmbito do Programa, apontam que a bioeconomia do Pará tem potencial para alcançar US$ 170 bilhões em 2040, cerca de trinta vezes mais do que o valor atual arrecadado com projetos que visam manter a diversidade viva. “Mas a Amazônia é sempre mais do que projetos isolados. O Pará se consolidou como o berço da busca pela inovação e tem impacto positivo na floresta, na economia, na cidade e nas pessoas. Trabalhamos para promover a bioeconomia do Pará e da Amazônia como um todo”, completa Goldfajn.

O BID também está desenvolvendo atividades para que o aporte financeiro não fique restrito. Ilan destacou, durante o evento, que há uma democratização da ajuda na região por meio de conhecimento técnico e capacitação dos oito países que fazem parte da Amazônia - Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela e Suriname. Junto a isso, pequenas partes dos projetos apoiados estão sendo vendidas. “Trabalhar pela floresta, pela natureza, pela biodiversidade e pelo clima é trabalhar pelas pessoas da região e pelas pessoas do resto do planeta”, concluiu.