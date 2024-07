Secretária do Tesouro dos EUA cumpre agenda institucional em Belém, neste sábado (27)

A Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet L. Yellen, desembarca em Belém, na manhã deste sábado (27), onde irá participar de uma reunião de ministros da bacia amazônica, organizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Ilan Goldfajn, também irão acompanhar a agenda da secretária na capital paraense, além de representantes do governo do estado.

Janet L. Yellen participará de outros eventos voltados a reunir esforços internacionais do Tesouro em relação às mudanças climáticas. Em um dos encontros, Yellen vai discursar sobre a liderança do governo do presidente norteamericano Joe Biden no combate às alterações climáticas. Ela também vai dialogar com os representantes das demais entidades a respeito do trabalho realizado pelos Estados Unidos de forma conjunta com parceiros e aliados, que têm como foco implementar ações para o enfrentamento à emergência climática.

Além disso, segundo divulgado pela assessoria, a secretária vai enfatizar a importância de posicionar os bancos multilaterais de desenvolvimento a fim de contribuírem com as metas climáticas globais.

Ainda em Belém, Yellen vai participar de uma mesa-redonda com homólogos para fortalecer a coordenação e a cooperação regional sobre finanças ilícitas associadas a crimes ambientais, especialmente na Amazônia.,

Confira a agenda da secretária em Belém:

11h – Discurso em reunião do Banco Interamericano de Desenvolvimento com ministros de finanças, economia e meio ambiente da Bacia Amazônica;

12h30 – Almoço e mesa-redonda com líderes brasileiros dos setores empresarial e financeiro, investidores e formuladores de políticas sobre o papel do setor privado no apoio à conservação e restauração da Amazônia;

14h30 – Mesa-redonda sobre crimes ambientais para avançar a cooperação regional contra finanças ilícitas associadas a crimes ambientais;

16h – Discurso sobre o trabalho contínuo do governo Biden com aliados e parceiros globais para enfrentar as mudanças climáticas. O momento, que acontecerá no Museu Emílio Goeldi, será aberto à imprensa.