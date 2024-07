Secretária dos EUA visita Belém e deve discutir mudanças climáticas; veja a agenda

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos (EUA), Janet L. Yellen, estará em Belém no próximo sábado (27/7), como parte de uma viagem mais ampla ao Brasil. Durante sua visita, Yellen participará de uma reunião de ministros da bacia amazônica organizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), onde discutirá os esforços internacionais do Tesouro em relação às mudanças climáticas.

Antes de chegar a Belém, Yellen estará no Rio de Janeiro. Ela cumpre agenda no Rio desde quarta-feira (24/7), e participa da Reunião de Ministros de Finanças e Governadores de Bancos Centrais do G20. Ela também se encontrará com seus homólogos em compromissos bilaterais e eventos paralelos, promovendo a liderança dos EUA no sistema multilateral e aprofundando os laços com o Brasil.

Mudanças climáticas

A agenda divulgada pela embaixada e consulado dos EUA no Brasil destaca que a visita faz parte de um "esforço contínuo" para fortalecer a economia global e menciona a recuperação econômica dos EUA durante o governo Biden. Segundo divulgado, Yellen está comprometida em "construir sobre o progresso econômico, combatendo as mudanças climáticas e abordando questões como a dívida soberana".

Em Belém, de acordo com o cronograma, Janet Yellen irá fazer um discurso destacando a liderança do governo de Joe Biden no combate às mudanças climáticas. Ela se reunirá com autoridades e o setor privado. O objetivo é fortalecer os esforços contra as mudanças climáticas. Ela também participa de uma mesa-redonda sobre finanças ilícitas associadas a crimes ambientais.

Confira a agenda em Belém

Sábado, 27 de julho:

11h: Yellen fará um discurso em uma reunião do BID com ministros de finanças, economia e meio ambiente da Bacia Amazônica. A imprensa previamente credenciada poderá cobrir o evento.

Yellen fará um discurso em uma reunião do BID com ministros de finanças, economia e meio ambiente da Bacia Amazônica. A imprensa previamente credenciada poderá cobrir o evento. 12h30: A secretária Yellen e o presidente do BID, Ilan Goldfajn, organizarão um almoço e uma mesa-redonda com líderes brasileiros dos setores empresarial e financeiro, investidores e formuladores de políticas sobre o papel do setor privado na conservação e restauração da Amazônia.

14h30 : Yellen participará de uma mesa-redonda sobre crimes ambientais, focando na cooperação regional contra finanças ilícitas associadas a crimes ambientais.

16h: Yellen fará um discurso no Museu Goeldi sobre o trabalho contínuo do governo Biden com aliados e parceiros globais para enfrentar as mudanças climáticas. Este evento será aberto à imprensa.