Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Em Portel, escola transforma alunos em escritores mirins com programa Super Autor

Alunos criam histórias sobre sua cidade e desenvolvem criatividade e autoestima

Gabi Gutierrez
fonte

Os textos serão revisados, ilustrados e publicados em um livro coletivo, a ser lançado em 11 de dezembro, em um evento especial de autógrafos com a presença dos novos escritores mirins. (Foto: Assessoria)

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Odiléia da Silva Brito, em Portel, no Marajó, está estimulando a criatividade de seus alunos com o Programa Super Autor, iniciativa nacional que incentiva crianças e adolescentes a explorarem a leitura e escrita, tornando-os protagonistas de suas próprias histórias.

O projeto, desenvolvido pela empresa brasileira Super Autor, já é destaque em escolas de todo o país e chegou a Portel com o objetivo de valorizar a produção literária dos estudantes, estimular o hábito da leitura e fortalecer a relação entre educação, família e comunidade.

VEJA MAIS:
[[(standard.Article) Dia Internacional da Alfabetização: no Pará, 3 mil estudantes estão retomando os estudos pelo EJA]]

image Instituições fortalecem parceria para promover sustentabilidade na educação pública de Belém
A iniciativa do MPPA e da 1ª Vara da Infância de Belém busca preparar os estudantes para desafios ambientais globais


image Escola troca professores por IA e tem só 2 horas de aula por dia; mensalidades partem de R$ 18 mil
Modelo educacional inédito nos Estados Unidos usa IA para personalizar o aprendizado, reduz carga horária presencial e cobra mensalidades de alto padrão

Nesta edição, os alunos trabalharam com o tema central “Minha Terra, Meu Porto Seguro”. Cada estudante escolheu um subtema que expressa sua ligação afetiva e cultural com a cidade, compartilhando em palavras o orgulho por sua história, povo e tradições locais.

Segundo a coordenação pedagógica, a participação representa um marco na trajetória escolar. “O aluno deixa de ser apenas leitor e passa a ser autor, vivenciando todo o processo de criação literária. Isso contribui não só para o desenvolvimento acadêmico, mas também para a autoestima e confiança em suas próprias capacidades”, afirmou a direção da escola.

Além de estimular a escrita, o programa ajuda a reduzir o tempo excessivo diante das telas, reconectando as crianças ao prazer da leitura em formato físico. Os textos serão revisados, ilustrados e reunidos em um livro coletivo, que será lançado em 11 de dezembro, em um evento de autógrafos com a participação dos novos escritores mirins.

autores portel

A expectativa é que a experiência com o Super Autor se torne uma lembrança marcante para os estudantes, consolidando-se como um divisor de águas na relação com a leitura e escrita, pilares essenciais para a formação intelectual e cidadã.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EDUCAÇÃO

portel na ilha do marajó

Portel
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

DESFILE

Estudantes de Castanhal participam de Desfile Escolar nas ruas dos bairros

Crianças e adolescentes participaram dos desfiles, exibindo trajes temáticos, cartazes educativos e faixas que exaltavam o amor à pátria

05.09.25 13h55

MEIO AMBIENTE

Dia da Amazônia: em ano de COP, protagonismo local tem papel estratégico nas discussões ambientais

Às vésperas da conferência em Belém, lideranças políticas e pesquisadores destacam a importância do bioma amazônico para o equilíbrio climático global

05.09.25 8h30

TRADIÇÃO

Semana da Pátria de Bragança celebra 56 anos com recorde de atletas e destaque para o futsal

Evento reúne mais de 5 mil atletas em diversas modalidades esportivas e reforça a tradição bragantina iniciada em 1968

04.09.25 16h00

DADOS

Pará reduz em mais de 90% os focos de incêndio florestal em agosto de 2025

Os números são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e apontam1.314 ocorrências, contra 13.803 no mesmo período em 2024

04.09.25 12h29

MAIS LIDAS EM PARÁ

UFRA

Em ‘carta à comunidade’, ex-reitora da Ufra defende legado de sua gestão na instituição

A professora Herdjania Veras de Lima se pronunciou após ser veiculada uma matéria que trata sobre os atuais desafios administrativos e estruturais enfrentados pela UFRA.

31.08.25 19h07

CULTURA

Erveiras do Ver-o-Peso são reconhecidas como Patrimônio Cultural Imaterial do Pará

A lei nº 11.128, sancionada pelo Governo do Estado e publicada nesta terça-feira (2)

03.09.25 18h43

infraestrutura

Governo antecipa operação de nova empresa no saneamento em Belém, Ananindeua e Marituba

Águas do Pará inicia atuação em parceria com a Cosanpa para ampliar cobertura e acelerar obras de abastecimento e esgoto

01.09.25 22h29

PREPARAÇÃO

Exército conclui certificação da 23ª Brigada de Infantaria de Selva em simulação para a COP30

Durante oito dias, os militares participaram da chamada Simulação Viva, última fase do processo de certificação da tropa

01.09.25 19h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda