Em Portel, escola transforma alunos em escritores mirins com programa Super Autor

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Odiléia da Silva Brito, em Portel, no Marajó, está estimulando a criatividade de seus alunos com o Programa Super Autor, iniciativa nacional que incentiva crianças e adolescentes a explorarem a leitura e escrita, tornando-os protagonistas de suas próprias histórias.

O projeto, desenvolvido pela empresa brasileira Super Autor, já é destaque em escolas de todo o país e chegou a Portel com o objetivo de valorizar a produção literária dos estudantes, estimular o hábito da leitura e fortalecer a relação entre educação, família e comunidade.



Nesta edição, os alunos trabalharam com o tema central “Minha Terra, Meu Porto Seguro”. Cada estudante escolheu um subtema que expressa sua ligação afetiva e cultural com a cidade, compartilhando em palavras o orgulho por sua história, povo e tradições locais.

Segundo a coordenação pedagógica, a participação representa um marco na trajetória escolar. “O aluno deixa de ser apenas leitor e passa a ser autor, vivenciando todo o processo de criação literária. Isso contribui não só para o desenvolvimento acadêmico, mas também para a autoestima e confiança em suas próprias capacidades”, afirmou a direção da escola.

Além de estimular a escrita, o programa ajuda a reduzir o tempo excessivo diante das telas, reconectando as crianças ao prazer da leitura em formato físico. Os textos serão revisados, ilustrados e reunidos em um livro coletivo, que será lançado em 11 de dezembro, em um evento de autógrafos com a participação dos novos escritores mirins.

A expectativa é que a experiência com o Super Autor se torne uma lembrança marcante para os estudantes, consolidando-se como um divisor de águas na relação com a leitura e escrita, pilares essenciais para a formação intelectual e cidadã.