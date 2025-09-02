Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Instituições fortalecem parceria para promover sustentabilidade na educação pública de Belém

A iniciativa do MPPA e da 1ª Vara da Infância de Belém busca preparar os estudantes para desafios ambientais globais

O Liberal
fonte

As representantes destacaram a importância de envolver a sociedade civil e o poder público na construção de uma cultura de sustentabilidade desde a infância. (Foto: Divulgação)

Na última segunda-feira (1), representantes do Ministério Público do Estado (MPPA) e da  1ª Vara da Infância de Belém realizaram uma visita ao Instituto Ação Pensando Bem (IAPB). O encontro teve como objetivo fortalecer parcerias para o desenvolvimento do projeto “Dialogando Sobre Práticas Educativas de Sustentabilidade nas Escolas Públicas de Belém”, uma iniciativa que visa promover a educação sustentável nas escolas públicas da capital paraense.

Ao longo da visita, o MPPA, representado pelas promotoras de Justiça da Infância e Juventude de Belém, Albely Lobato e Sintia Maradei, acompanhadas pela juíza da 1ª Vara da Infância de Belém, Rubilene do Rosário, destacaram a importância de envolver a sociedade civil e o poder público na construção de uma cultura de sustentabilidade desde a infância. 

O projeto "Dialogando sobre práticas educativas de sustentabilidade nas escolas públicas de Belém”, alinhado à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro na capital,  busca incentivar o engajamento dos estudantes em práticas sustentáveis, preparando-os para os desafios ambientais globais e promovendo uma consciência ecológica desde os primeiros anos de aprendizagem.

Estratégias do projeto

Ao longo do projeto, serão apresentadas estratégias inovadoras e exemplos de boas práticas que promovem a conscientização, o engajamento dos estudantes e a implementação de ações concretas, como projetos de economia de recursos, educação ambiental, inclusão de temas de sustentabilidade no currículo e parcerias com a comunidade. 

A proposta é explorar como as escolas públicas de Belém podem incorporar práticas sustentáveis e promover a conscientização ambiental entre estudantes, professores e comunidade escolar, contribuindo para os compromissos internacionais assumidos na COP 30.

Na reunião com o Ministério Público, as integrantes do Instituto Ação Pensando Bem manifestaram total apoio à iniciativa e reforçaram seu compromisso com a educação ambiental, colocando-se à disposição para colaborar na implementação de atividades, oficinas e programas educativos que envolvam as escolas públicas do município de Belém. 

“Reafirmamos o compromisso em promover ações que garantam o direito à educação de qualidade aliada à formação de cidadãos conscientes e responsáveis pelo meio ambiente, alinhando-se às metas estabelecidas na Conferência (COP 30), reforçando a urgência de ações concretas em prol da sustentabilidade global”, ressaltaram as promotoras.

