Fortnite lança missão inédita no Brasil que desafia jogadores a combaterem mudanças climáticas

No novo mapa, intitulado "Guardiões do Futuro", gamers enfrentam eventos climáticos extremos e aprendem sobre sustentabilidade

Hannah Franco
fonte

Nova missão do Fortnite no Brasil simula desastres climáticos e propõe soluções ambientais. (Divulgação/Fortnite)

Fortnite, um dos jogos mais populares do mundo, lançou em agosto no Brasil uma missão inédita que combina entretenimento e educação ambiental. Criada pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, a missão "Guardiões do Futuro" convida jogadores a enfrentar desafios climáticos dentro do universo do game, estimulando a colaboração para restaurar o equilíbrio do planeta.

A missão leva os jogadores para sete ilhas temáticas, cada uma afetada por fenômenos extremos — enchentes, secas, incêndios florestais, deslizamentos e até inundação costeira. Em equipes de até oito pessoas, os gamers colaboram para restaurar o equilíbrio ambiental: renaturalizam rios, protegem recifes de corais e preservam a biodiversidade local, enfrentando os efeitos das mudanças climáticas na prática.

Um destaque do mapa é o QG da Fundação Grupo Boticário, um refúgio arborizado onde os jogadores podem “respirar” e se preparar para as próximas missões. O mode conta com um robozinho que dá dicas ambientais e capivaras como mascotes.

A iniciativa da Fundação Grupo Boticário chega em um momento estratégico: o Brasil se prepara para sediar, pela primeira vez, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), marcada para novembro em Belém. O evento vai reunir líderes mundiais para discutir soluções contra o aquecimento global, e o projeto dentro do Fortnite deve aproximar a temática das novas gerações.

Como jogar na ilha "Guardiões do Futuro"?

  • Baixe o Fortnite em seu aparelho e faça login;
  • No jogo, clique no ícone de busca;
  • Pesquise pela ilha através do código 4172-0541-6404 ou nome "Guardiões do Futuro".

Como funciona a nova missão?

Durante o jogo, os participantes acumulam pontos de experiência, sobem de nível e desbloqueiam recompensas exclusivas. A missão conta com sete simulações com o meio ambiente em colapso. Rankings individuais e coletivos acompanham o progresso das equipes, incentivando a colaboração e a superação dos desafios ambientais. A ação conecta a urgência da crise climática com a linguagem dos gamers, transformando o jogo em um espaço educativo.

Com 35 anos de atuação em conservação ambiental, a Fundação Grupo Boticário aposta no universo dos games para ampliar o diálogo com jovens e reforçar seu compromisso com a sustentabilidade. O projeto foi desenvolvido pela empresa Pixel, com criação da agência Opus Múltipla, e ganhou visibilidade graças a streamers como Felps, Paula Nobre, Mount, Letícia Paz, Patriota, Gabriela “Bagi” Cattuzzo e Gustavo “Rano” Rocha.

Confira a prévia:

