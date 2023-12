LEGO Fortnite: jogo de sobrevivência e construção já está disponível; veja onde jogar

A Epic Games e o Grupo LEGO lançaram nesta quinta-feira (7) o LEGO Fortnite, um novo jogo de sobrevivência e criação dentro do Fortnite. A novidade é a primeira experiência de uma longa parceria entre as duas empresas para desenvolver ambientes digitais divertidos e seguros para crianças e famílias.

Ao contrário do que o nome faz parecer, o LEGO Fortnite não é um battle royale com personagens de pecinhas de plástico. O game é mais parecido com o Minecraft e Roblox, em que os jogadores podem explorar um mundo aberto e construir o que quiserem com peças de Lego digitais.

VEJA MAIS

No mapa do LEGO Fortnite, os jogadores podem explorar diferentes biomas, como florestas, desertos e montanhas, e encontrar tesouros escondidos. Eles também podem assumir o papel de alguns dos personagens favoritos do Fortnite, como Bombardeira Estelar, Líder da Equipe de Abraços e Corvo, mas no estilo Lego. Eles podem coletar comida e recursos para construir itens e enfrentar inimigos, sozinhos ou em equipe.

Também é possível construir abrigos para se defender e personalizar bases para, então, recrutar habitantes para coletar materiais e ajudarem a sobreviverem à noite. Além disso, os jogadores podem equipar-se e entrar em cavernas profundas à procura de recursos raros, áreas ocultas e inimigos.

Após uma hora de lançamento, o novo jogo da Epic Games já contava com cerca de um milhão de jogadores simultâneos. Mais atualizações serão adicionadas em 2024.

Onde jogar

O LEGO Fortnite está disponível para jogar gratuitamente no PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e Android, além de também estar disponível no Xbox Cloud Gaming e NVIDIA GeForce NOW.

Para jogar é necessário baixar o Fortnite, pois o LEGO Fortnite está dentro do game.

Assista o trailer de LEGO Fortnite

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)