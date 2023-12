GTA 6 é anunciado com primeira protagonista mulher

GTA 6 teve o primeiro trailer divulgado nesta segunda-feira (4) pela Rockstar Games. Os fãs da franquia Grand Theft Auto (GTA) puderam verificar os primeiros detalhes sobre o jogo. Foram apresentados os protagonistas, a cidade principal e um pouco sobre o enredo, assim como provavelmente algumas missões do jogo.

O novo lançamento da Rockstar Games ocorrerá após dez anos do GTA 5, que originalmente foi disponibilizado no final de 2013. No ano passado, a empresa já havia confirmado o desenvolvimento da nova edição, mas nenhuma imagem oficial tinha sido divulgada.

Diversos vazamentos já foram publicados nas redes sociais, como os mais de 90 vídeos mostrando personagens inéditos, gráficos atualizados e a própria gameplay. A data de lançamento ainda não foi anunciada e o jogo deve chegar para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X, Xbox Series S e PC.