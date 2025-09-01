Escola troca professores por IA e tem só 2 horas de aula por dia; mensalidades partem de R$ 18 mil

Uma escola nos Estados Unidos está chamando atenção ao substituir professores por inteligência artificial e reduzir a carga horária diária para apenas duas horas. O modelo, considerado disruptivo, também impressiona pelo valor da mensalidade: 40 mil dólares por ano (cerca de R$ 217,3 mil; ou R$ 18 mil por mês).

A escola substitui professores por programas digitais capazes de detectar o nível de conhecimento de cada aluno e oferecer um ensino personalizado e mais acelerado.

Por isso, não há divisão de séries a partir da idade dos estudantes. E as disciplinas básicas, como matemática e inglês, ocupam apenas 2 horas por dia, o restante do tempo é preenchido por atividades de socialização e de "aprendizados para a vida".

A escola, voltada ao público de alto poder aquisitivo, já despertou debates entre especialistas, pais e pedagogos. Saiba mais detalhes abaixo:

Como é o sistema de estudo?

Os alunos estudam conteúdos fundamentais (matemática, ciências, leitura) entre 9h e 11h da manhã, com acompanhamento personalizado da Inteligência Artificial. Na proposta da escola, o restante do dia é dedicado à interação social, a partir de workshops, projetos colaborativos e atividades práticas com os colegas.

A escola usa modelos de motivação individuais e coletivos, com recompensas e incentivos. A partir do desempenho de cada um e das metas atingidas, é possível ganhar tempo para atividades extras.

Qual é o sistema de níveis na Alpha School?

A instituição oferece o equivalente ao período entre pré-escola e ensino médio, utilizando níveis baseados em habilidades específicas atingidas por cada aluno. A idade não determina o progresso.

Como é o ingresso na escola?

É preciso preencher e enviar o formulário de candidatura e pagar uma taxa não reembolsável de US$ 100 por aluno.

Depois disso, o estudante deve participar de uma "Showcase" (apresentação da escola) e, então, agendar o "Shadow Day", um dia para vivenciar a Alpha School, usando os aplicativos de IA

Após o "Shadow Day", a equipe de admissões revisa os resultados, os comentários da visita e discute os objetivos acadêmicos com a família.

Se o aluno for aprovado, a escola faz uma oferta de matrícula. É necessário pagar um depósito não reembolsável de US$ 1.000 para garantir a vaga

Quais críticas são feitas ao modelo da escola?

Nos EUA, diversos especialistas de educação e outras áreas levantam questionamentos de que o excesso de contato com telas provocado pelo uso da IA; a redução de carga horária voltada às disciplinas tradicionais (apenas 2 horas por dia) são riscos para o aumento de uma formação desumanizada, além da limitação do acesso a um ensino de ponta restrito a quem pode pagar caro.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.