Sete em cada dez profissionais de RH já usam inteligência artificial no trabalho, aponta pesquisa

Uma pesquisa recente da Sólides revela que a Inteligência Artificial (IA) já é uma realidade no dia a dia dos setores de Recursos Humanos (RH) e Departamento Pessoal (DP) no Brasil. De acordo com o estudo “Mapa do RH e DP”, sete em cada dez profissionais da área já utilizam a tecnologia em suas rotinas de trabalho. Entre eles, 80% afirmam que a produtividade aumentou com o uso da IA.

Ainda assim, o levantamento aponta que há um grande espaço para a expansão. Entre os que ainda não adotaram a IA, mais da metade não enxerga relevância na tecnologia para suas atividades. Outros acreditam que o uso da ferramenta pode impactar diretamente sua rotina, seja substituindo tarefas ou tornando-os obsoletos.

IA no RH: onde a tecnologia mais impacta

A pesquisa detalha os setores do RH mais impactados pela IA. Cerca de 45% dos profissionais citam o uso da tecnologia em estratégias de treinamento e desenvolvimento, destacando o potencial da ferramenta para aprimorar as equipes internas.

A IA também se mostra fundamental na automação de tarefas operacionais. Cerca de 41% dos entrevistados a utilizam para a gestão de documentos, 32% para controle de ponto e 28% para pagamentos. No recrutamento e seleção, 29% dos profissionais utilizam a tecnologia para auxiliar nos processos de contratação, reforçando o papel cada vez mais estratégico da IA na área.

IA para o RH de pequenas e médias empresas

Atenta a esse cenário, a Sólides, líder em tecnologia de Gestão de Pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), lançou o Copilot Sólides. A solução, impulsionada por IA, já está disponível para os clientes e integra mais de 20 funcionalidades para RH, DP e liderança, abrangendo toda a jornada de gestão de pessoas.

O objetivo da ferramenta é democratizar o acesso à tecnologia para as PMEs, tornando-as mais competitivas. O Copilot Sólides é uma peça-chave nesse processo, automatizando tarefas repetitivas e fortalecendo iniciativas estratégicas que realmente impactam o negócio.

O Copilot Sólides ajuda as empresas a aumentar a eficiência em processos de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, engajamento e retenção de colaboradores. A ferramenta se diferencia por estar integrada ao ecossistema da Sólides, oferecendo uma experiência acessível e prática para os profissionais.

Sobre a Sólides

A Sólides é uma empresa de tecnologia, líder no Brasil na Gestão de Pessoas de pequenas e médias empresas. A companhia oferece soluções inovadoras e metodologias exclusivas que ajudam na atração, desenvolvimento e retenção de talentos — reduzindo a taxa de rotatividade e aumentando as vantagens competitivas dos negócios. Em abril de 2024, a Sólides adquiriu a Folha de Pagamento Digital, se consolidando como a one stop shop das PMEs e, em setembro do mesmo ano, comprou o RHGestor para fortalecer as médias empresas do país. Atualmente, contabiliza mais de 40 mil clientes, totalizando mais de 15 milhões de vidas impactadas pela plataforma e desponta na liderança do grupo de empresas de alto crescimento no Brasil.