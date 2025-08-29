Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Conteúdo de Marca chevron right

Conteúdo de Marca

Sete em cada dez profissionais de RH já usam inteligência artificial no trabalho, aponta pesquisa

Tecnologia vem sendo utilizada em estratégias de treinamento e aprimoramento, além de auxiliar na automação de tarefas operacionais

Conteúdo sob responsabilidade da Sólides
fonte

Profissionais acreditam que o uso da ferramenta pode impactar diretamente na rotina de trabalho (Divulgação)

Uma pesquisa recente da Sólides revela que a Inteligência Artificial (IA) já é uma realidade no dia a dia dos setores de Recursos Humanos (RH) e Departamento Pessoal (DP) no Brasil. De acordo com o estudo “Mapa do RH e DP”, sete em cada dez profissionais da área já utilizam a tecnologia em suas rotinas de trabalho. Entre eles, 80% afirmam que a produtividade aumentou com o uso da IA.

Ainda assim, o levantamento aponta que há um grande espaço para a expansão. Entre os que ainda não adotaram a IA, mais da metade não enxerga relevância na tecnologia para suas atividades. Outros acreditam que o uso da ferramenta pode impactar diretamente sua rotina, seja substituindo tarefas ou tornando-os obsoletos.

IA no RH: onde a tecnologia mais impacta

A pesquisa detalha os setores do RH mais impactados pela IA. Cerca de 45% dos profissionais citam o uso da tecnologia em estratégias de treinamento e desenvolvimento, destacando o potencial da ferramenta para aprimorar as equipes internas.

A IA também se mostra fundamental na automação de tarefas operacionais. Cerca de 41% dos entrevistados a utilizam para a gestão de documentos, 32% para controle de ponto e 28% para pagamentos. No recrutamento e seleção, 29% dos profissionais utilizam a tecnologia para auxiliar nos processos de contratação, reforçando o papel cada vez mais estratégico da IA na área.

IA para o RH de pequenas e médias empresas

Atenta a esse cenário, a Sólides, líder em tecnologia de Gestão de Pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), lançou o Copilot Sólides. A solução, impulsionada por IA, já está disponível para os clientes e integra mais de 20 funcionalidades para RH, DP e liderança, abrangendo toda a jornada de gestão de pessoas.

O objetivo da ferramenta é democratizar o acesso à tecnologia para as PMEs, tornando-as mais competitivas. O Copilot Sólides é uma peça-chave nesse processo, automatizando tarefas repetitivas e fortalecendo iniciativas estratégicas que realmente impactam o negócio.

O Copilot Sólides ajuda as empresas a aumentar a eficiência em processos de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, engajamento e retenção de colaboradores. A ferramenta se diferencia por estar integrada ao ecossistema da Sólides, oferecendo uma experiência acessível e prática para os profissionais.

Sobre a Sólides

A Sólides é uma empresa de tecnologia, líder no Brasil na Gestão de Pessoas de pequenas e médias empresas. A companhia oferece soluções inovadoras e metodologias exclusivas que ajudam na atração, desenvolvimento e retenção de talentos — reduzindo a taxa de rotatividade e aumentando as vantagens competitivas dos negócios. Em abril de 2024, a Sólides adquiriu a Folha de Pagamento Digital, se consolidando como a one stop shop das PMEs e, em setembro do mesmo ano, comprou o RHGestor para fortalecer as médias empresas do país. Atualmente, contabiliza mais de 40 mil clientes, totalizando mais de 15 milhões de vidas impactadas pela plataforma e desponta na liderança do grupo de empresas de alto crescimento no Brasil.

